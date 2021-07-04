عودة المعاشات.. «سلاح الوزير» لسد عجز العمالة الفنية بالسكة الحديد

كشف مصدر مسؤول بهيئة السكة الحديد، عن أن المهندس مصطفى أبو المكارم رئيس هيئة السكة الحديد، وبعض قيادات الهيئة، طلبوا من الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، التعاقد مع العاملين المحالين للمعاش، بمرتبات الشهرية، لسد عجز العمالة الفنية من مهندسين وفنيين في ورش الصيانة وطوائف تشغيل القطارات، نظرا لخبرتهم الطويلة في سير العمل داخل الورش، وصيانة القطارات.

وقال المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، إن وزير النقل، وافق على التعاقد مع العاملين المحالين للمعاش لسد احتياجات العمل داخل ورش الصيانة وطوائف التشغيل، منوها إلى أن الهيئة مستمرة في العمل على إنهاء إجراءات تعيين 100 فني، الذين جرى اختيارهم عبر المسابقة التي أعلنتها الهيئة مسبقا، مؤكدا أنه سيجري طرح مسابقات أخرى لسد عجز العمالة الفنية، موضحا أن الاستعانة بالمحالين للمعاش، يتضمن ألا يكون مضى على إحالة المهندس أو الفني للتعاقد أكثر من عامين، وأن تكون الأولوية لأصحاب الخبرات التي يصعب توفير بديل لها.

وأوضح المصدر، أن الفريق المهندس كامل الوزير، عقد العديد من الاجتماعات مع العاملين وقيادات السكة الحديد، خلال الفترة الماضية، لحثهم على عودة الانضباط داخل مواقع العمل، ومحاسبة المقصرين في أداء واجبهم الوظيفي، وفصل أي عامل يتعاطى المواد المخدرة، لافتا إلى أن وزارة النقل ممثلة في هيئة السكة الحديد، تنفذ مشروعات عملاقة بتكلفة 200 مليار جنيه، لتطوير وتحديث منظومة السكك الحديدية، لتقليل حوادث القطارات، والقضاء نهائيا على تأخيرات الرحلات.

وكان وزير النقل، شدد في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، على توفير جميع التذاكر بالمحطات الرئيسية لاستيعاب جميع المسافرين عبر القطارات خلال عيد الأضحى المبارك، مطالبا بتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، في السكة الحديد ومترو الأنفاق، للحفاظ على أمن وسلامة الركاب، مؤكدا أنَّه لن يسمح بدخول أي راكب المحطات واستقلال القطارات دون ارتداء الكمامة الطبية، مضيفا أنَّ هناك غرامات فورية تطبق على الركاب المخالفين لتعليمات ارتداء الكمامات داخل المحطات وعربات القطارات، تصل إلى 4 آلاف جنيه.