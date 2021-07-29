«الأولمبية»: أداء أبطالنا مشرف في طوكيو وحققنا نتائج إيجابية

قال أحمد الأحمر، المنسق الإعلامي للجنة الأولمبية المصرية، إن البعثة المصرية في أولمبياد طوكيو 2020 لها نتائج إيجابية، مثل تحقيق ميداليتين برونزيتين، أو من خلال منتخب كرة القدم الذي استطاع الوصول إلى دور الـ8 على حساب الأرجنتين وأستراليا، ليلاقي المنتخب البرازيلي يوم السبت المقبل، أما منتخب كرة اليد فهو منتخب كبير وقوي ومن المنتخات المصنفة العالمية، وسيتأهل إلى دور الـ8.

وأضاف «الأحمر» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر: «سنشهد ملحمة لفريق كرة اليد في دور الـ8 لفريق كرة اليد، أما اليوم فإننا لم نكن موفقين فقد خسر رمضان درويش من بطل جورجيا في ثمن نهائي منافسات الجودو من بطل العالم بسبب إنذارات غير مبررة اعترض عليها رمضان ومديره الفني، وأعتقد أنه خرج مرفوع الرأس لأنه قدم مباراة كبيرة».

وتابع: «في منافسات القوس والسهم توقفت الساعة الإلكترونية وخسرنا بسبب هذا الخطأ، رغم أن اليابان دولة متقدمة، وعموما فإن أبطالنا الذين ودعوا المسابقات خرجوا أمام أبطال مصنفين عالميًا، فقد خسر عمر عصر من لاعب صيني لم يهزم إلا مباراة واحدة في تاريخه، ولو لم يقع معه في نفس القرعة لكان في نهائي المنافسات اليوم، ونفس الأمر حصل مع منتخب سلاح الشيش الذي خرج على يد كوريا الجنوبية التي فازت بالميدالية الذهبية، أبناؤنا قدموا أداءً مشرفا».