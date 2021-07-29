مزاد علني لبيع سيارات نيابات وجهات حكومية.. بينها BMW وشيفروليه

أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية، عقد مزاد علني لبيع سيارات نيابات وجهات حكومية بمحافظة دمياط، على أن تقام جلسة المزاد بقاعة النادي المصري القاهري بمنطقة عين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط الساعة 12 ظهرًا يوم 3 أغسطس المقبل، وتطلب كراسة الشروط والمواصفات من مقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية في 7 شارع الدكتور محمد حامد فهمي الدقي وسعرها 400 جنيه، إضافة الى الرسوم والدمغات المقررة طبقا لقرار الدكتور وزير المالية رقم (2) لسنة 2019 تنفيذا للقانون رقم (16) لسنة 2018.

تفاصيل سيارات النيابات والجهات الحكومية

وشملت السيارت وفق الموقع الإلكتروني التابع للهيئة، ملاكي وبيك آب ونقل ولورد وجرار وموتوسيكلات وفستبا وتروكسيل ماركات هيونداي – ميتسوبيشي – نصر – فيات – فورد – بويك – BMW - بيجو – تويوتا – دايون – هاوجيانج – هامر – هوجن – بجاج – داتسون – سوزوكي – شيفروليه – بيجو – دايهاتسو – إيسوزو – كاتربلر – فانتوم – بيدفورد – شنجان – نيسان – روماني – كوبوتا – دونج فنج – جيب شروكي.

10 آلاف جنيه تأمين دخول المزاد

ويدفع المتقدم 10 آلاف جنيه تأمين دخول المزاد، ويكون البيع دون عمولة والمعاينة أساس البيع، ويُعد شراء كراسة الشروط شرطًا لدخول المزاد أولًا، ويجب أن تكون بصحبة المتزايد وقت دخول قاعة المزاد، ويتم دفع 30% من السعر الإجمالي فور رسو المزاد وباقي الثمن خلال 15 يومًا.

كما أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية أيضًا عقد مزاد علني لبيع سيارات جمرك بورسعيد ودمياط وبضائع جمارك السويس وبورسعيد ودمياط وأسوان، يوم 4 أغسطس المقبل تشمل سيارات هونداي - MATRIX - ياماها - GLERA - DMC - هيوستنج - ميتسوبيشي، وبضائع أخرى متنوعة تشمل ملابس - أجهزة كهربائية - تكييفات - أسانسير - موتوسيكل أطفال - خيوط - اكسسوار رجالي وحريمي - أحذية - أقمشة - أباليك ووحدات إضاءة - مستحضرات وأدوات تجميل - فوم - أدوات مائدة - رخام - ورد طبيعي مجفف - أثاث - أدوات كتابية وغيرها.