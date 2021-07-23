تفاصيل مزاد 4 أغسطس لبيع سيارات وبضائع جمرك السويس وبورسعيد

أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية، عن مزاد لبيع سيارات جمرك بورسعيد ودمياط، وبضائع جمارك السويس وبورسعيد ودمياط وأسوان، يوم الأربعاء الموافق 4 أغسطس، في قاعة النادي المصري القاهري بعين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط الساعة 12 ظهرا.

وتطلب كراسة الشروط والمواصفات من مقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية في 7 شارع الدكتور محمد حامد فهمي الدقي، وسعرها 400 جنيه، إضافة إلى الرسوم والدمغات المقررة طبقا لقرار الدكتور وزير المالية رقم 2 لسنة 2019 تنفيذا للقانون رقم 16 لسنه 2018، ويجب أن تكون بصحبة المتزايد وقت دخول المزاد.

تفاصيل مزاد 4 أغسطس لبيع سيارات وبضائع

يشمل مزاد 4 أغسطس بيع سيارات هونداي، MATRIX، ياماها، GLERA DMC، هيوستنج، ميتسوبيشي.

كما يشمل المزاد، بضائع جمارك السويس وبورسعيد ودمياط وأسوان ملابس، أجهزة كهربائية، تكييفات، اسانسير، موتوسيكل أطفال، خيوط، اكسسوار رجالي وحريمي، أحذية، أقمشة، أباليك ووحدات إضاءة، مستحضرات وأدوات تجميل، قطع غيار سيارات، مفروشات، تبغ ودخان، فوم، أدوات مائدة، رخام، ورد طبيعي مجفف، أثاث.

ووفق البوابة الإلكترونية التابعة للهيئة العامة للخدمات الحكومية، يدفع المتقدم 10 آلاف جنيه تأمين دخول المزاد، ويكون البيع دون عمولة والمعاينة أساس البيع، ويُدفع 30% من السعر الإجمالي فور رسو المزاد وباقي الثمن خلال 15 يومًا، ويكون البيع طبقًا للشروط المدونة بكراسة المواصفات.

وأهابت الهيئة بجميع المتزايدين اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء المزاد، طبقًا لشروط وزارة الصحة والسكان لمنع الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).