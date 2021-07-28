بيع 11 محلا و5 صيدليات في مزاد علني لدعم خدمات «الشروق»

أكد المهندس عبداللطيف بشارة، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بيع 11 محلا تجاريا و5 صيدليات بمناطق وأحياء متفرقة لدعم الخدمات بالمدينة، وذلك في جلسة للمزاد العلني، وبحضور ممثلي الجهات المختصة.

وأوضح رئيس الجهاز، أنّه جرى استهداف المنطقتين الثانية والثالثة عمارات، والحيين الثالث شرق والرابع غرب وكمبوند دار مصر، المرحلة الثانية بمساحات للمحلات من 18م2 : 41م2، بأنشطة (سوبر ماركت - ألبان - خضروات وفاكهة - مطعم)، إلى جانب الصيدليات، نظرا للحاجة الملحة واليومية لتلك النشاطات التي سيتم تقديمها، بهدف التيسير على سكان المدينة.

وأضاف رئيس الجهاز، أنّ سعر بيع المتر مربع للمحلات والصيدليات، تراوح بين 56 ألف جنيه و71 ألفا و500 جنيه، وسيتم استكمال خطة الطرح تباعا لتشمل جميع أنحاء مدينة الشروق.