مراقبان وعاملة.. نقل 3 أشخاص من لجان الثانوية العامة بكفر الشيخ للمستشفيات

تلقت غرفتا العمليات بمديريتي الصحة والتربية والتعليم، إشارة بإصابة 3 أشخاص في لجان الثانوية العامة، ما بين هبوط بالدورة الدموية وغيبوبة سكر ومغص كلوي، وتم نقل المصابين للمستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

والمصابون هم: أمينة عبد المنعم منصور، عامل خدمات معاونة، بغيبوبة سكر بمدرسة جمال عبد الناصر الثانوية بدسوق، وتم نقلها إلى مستشفى دسوق العام.

كما أصيبت هبة محمد أحمد علي، ملاحظ بمدرسة منشية عباس للبنات، بهبوط في حاد في الدورة الدموية، وتم نقلها لمستشفى لإحدى المستشفيات الخاصة بالرياض، كما تم نقل زرق سعد مراقب بلجنة محلة دياي التابعة لإدارة دسوق التعليمية؛ لإصابته بمغص معوي، وتم نقله لمستشفى دسوق العام، لتلقي العلاج اللازم.

ويؤدي طلاب الشعبة الأدبية، اليوم الخميس، امتحان اللغة الأجنبية الأولى الإنجليزي، وسط تواجد أمني مكثف أمام اللجان، فضلا عن تواجد بوابات التعقيم للطلاب ويجرى تفتيشهم قبل دخول اللجان.