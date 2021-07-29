الأحد.. بدء حفلات السيرك القومي ضمن برنامج صيف الإنتاج الثقافي

تنطلق أولى حفلات السيرك القومي والفرقة القومية للموسيقى الشعبية، ضمن فعاليات برنامج «صيف الإنتاج الثقافي»، الذي ينظمه حاليا قطاع شؤون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، ويستمر حتى 16 سبتمبر المقبل، الأحد المقبل في الثامنة مساءً، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون.

وتشارك الفرق الفنية بالبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، في فعاليات البرنامج، كما تقدم الفرقة القومية للموسيقى الشعبية بإشراف الدكتور أسامة زغلول، مدير عام الفرقة، باقة من المواويل وأغاني الطرب الشعبي الأصيل، بمصاحبة الطبل البلدي والربابة والناي والمزمار، في الفترة من الأحد المقبل حتى الأربعاء.

ويقدم نجوم السيرك القومي، خلال الفترة ذاتها، مجموعة من أروع فقرات فنون السيرك، بإشراف الفنان وليد طه، مدير عام السيرك القومي، منها «المهرج، الساحر، الجونجلير، التوازن على البيسكليت، الكاوتشوك، الكرابيج، التيابلو، الدودة الشقية»، ثم تُستأنف الحفلات في الفترة من 15 أغسطس حتى 1 سبتمبر المقبلين.

ومن المقرر أن تحيي فرقة «رضا» حفلًا على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، في الثامنة والنصف من مساء السبت 31 يوليو الجاري، لمدة ساعة ونصف، تقدم خلالها مجموعة من روائع رائد استعراضات الفن الشعبي الفنان محمود رضا، وهي «لحظة رنا، البحر بيضحك ليه، الطبول، لقصر بلدنا، العرقسوس، أغنية الحجالة، رقصة الحجالة، العصا»، على أنغام الموسيقار على إسماعيل، وتحت إشراف الفنان وليد طموم، مدير عام الفرقة.

ويتضمن برنامج صيف الإنتاج الثقافي، فقرات فنية وغنائية أخرى، وعروضًا مسرحية للأطفال، يقدمها البيت الفني للمسرح، بسعر تذكرة 30 جنيهًا.

وتشهد الفعاليات تنفيذ الإجراءات الاحترازية للحد من خطر فيروس كورونا، والالتزام بنسبة القوة الاستيعابية المقررة؛ حرصًا على الجمهور والعاملين بالقطاع.