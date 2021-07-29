جريمة بعد منتصف الليل.. حرب شوارع بـ«المرج» بعد مقتل شخصين والقبض على 15 آخرين

شهدت المنطقة المحيطة لـ محطة مترو المرج، مشاجرة بين عائلتي السميطي والسوهاجي، استمرت 4 ساعات استخدم فيها الأسلحة النارية والبيضاء والشوم؛ ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 4 آخرين بإصابات بالغة نقلوا على أثرها إلى مستشفى اليوم الواحد بمنطقة المرج، وتمكنت القوات الأمنية من القبض على 15 متهما من طرفي المشاجرة.

الساعة الواحدة صباحا

في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، حدثت مشادة كلامية بين أصحاب محل عصير السوهاجي الكائن أمام محطة مترو المرج، وبين أحد الباعة الجائلين، يدعى أحمد السميطي، بسبب الوقوف أمام محل العصير للبيع، وقام على الأخير بضرب صاحب المحل بشومة على رأسه وحضرت سيارة الإسعاف، وتم نقل المصاب إلى مستشفى اليوم الواحد لتلقي العلاج.

الساعة الواحدة والنصف صباحا

وفي الساعة الواحدة والنصف، من صباح اليوم الخميس، أشيع خبر وفاة صاحب محل العصير بالمستشفى، فما كان من قيام شقيقه بإحضار سلاح ناري وإطلاق عدة أعيرة نارية تجاه البائع الجائل وشقيقه «حسين السميطي»، وأسفر عن مقتل حسين وإصابة شقيقه.

الساعة الثانية صباحا.. حرب شوارع

وفي أقل من نصف ساعة، تحولت المنطقة إلى حرب شوارع، بعد قيام عائلة حسين وأصدقائه وجيرانه باستخدام الأسلحة النارية والبيضاء والمولوتوف والشوم في التعدي على محل العصير وبعض المحلات الخاصة بعائلة السوهاجي، وتمكنوا من إصابه 3 أشخاص من عائلة السوهاجي بإصابات بالغة وتم نقلهم إلى مستشفى اليوم الواحد لتلقي العلاج.

الساعة الثالثة صباحا

وفي الساعة الثالثة صباحا انتقلت 3 سيارات ميكروباص من قسم شرطة المرج؛ للدخول للمنطقة، وتم الدفع بـ3 سيارات ميكروباص أخرى كمدد للسيطرة على المشاجرة.

الساعة الخامسة صباحا.. قوات الأمن المركزي تقتحم المنطقة

وفي الساعة الخامسة صباحا تم الدفع بقوات الأمن المركزي، بالإضافة إلى 6 سيارات ميكروباص من قوة قسم شرطة المرج وتمكنوا من الدخول إلى المنطقة والسيطرة علي مشاجرة المرج، وتمكنت القوات من القبض على 15 متهما من طرفي مشاجرة المرج غلق المنطقة والتحفظ علي كاميرات المراقبة

وقامت القوات من غلق المنطقة المحيطة لمحطة مترو المرج، التي شهدت مشاجرة المرج وقامت القوات بالتحفظ على كاميرات المراقبة؛ تمهيدا لتفريغها لتحديد متهمين جدد متورطين في مشاجرة المرج.