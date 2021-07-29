بموتور 1600 سي سي.. "جيتور" تطلق X95 2022 في السوق المصري لأول مرة

تستمر شركات السيارات في إطلاق الأجيال الجديدة من الطرازات المختلفة في السوق المصري خلال الفترة الحالية، التي شهدت منذ بداية النصف الثاني من العام إطلاق العديد من السيارات الجديدة.

وكان آخر الطرازات الجديدة التي جرى إطلاقها سيارة جيتور الجديدة X95، حيث أعلن الوكي الرسمي للعلامة جيتور في مصر عن توافر السيارة بشكل رسمي في السوق المصري.

تعتبر شركة جيتور الصينية واحدة من أكبر العلامات الصينة المتخصصة في تصنيع السيارات "الكروس أوفر" في السوق وشهدت، واحتلت مبيعات قوية في السو المصري منذ إطلاق الي الأول من جيتور X70، والذي قدم العديد من التقنيان والكماليات مقابل السعر.

ويأتي الطراز الجديد X95 من الشركة ليواصل تقديم اعلى مستويات الرفاهية والفخامة والجودة ممثلة فى سيارة تجمع بين الرياضية والقوة فى الاداء والعائلية فى طباعها ومساحتها.

وتقدم السيارة في السوق المصري بفئتين وأسعارها كالآتي.

الفئة الأولى: اتوماتيك / Elegance 2022 بسعر 399,900 جنيه.

الفئة الثانية: اتوماتيك / Premium 2022 بسعر 429,000 جنيه.

منظومة القوة في سيارة جيتور X95.

تأتي السيارة بمحرك واحد ACTECO 1.6 GDI تربو بسعة ليترية تصل الى 1600 بعدد سلندارات 4 وبقوة حصانية 197 عند 5500 لفة وبعزم 290-2000-4000 نيوتن ميتر.

ويتصل المحرك بناقل حركة 7 سرعات DCT-WET، ميكانيكيا فى فئة ال Elegance ونقل حركة الفتيس كهربائيا فى فئة ال premiumk ويبلغ معدل إستهلاك السيارة للوقود 8.11 ليتر عند سرعة 100، تقدم السيارة اعلى مستوى لتوفير الوقود في فئاتها .

السيارة X95 مقدمة 7 مقاعد بمعدل استهلاك للوقود يبلغ 8.11 ليتر عند سرعة 100 فى الساعة لتقدم السيارة اعلى مستوى لتوفير الوقود في فئاتها .

أنظمة الأمان في جيتور X95.

وأضافت الشركة العديد من أنظمة لامان التي يبحث عنها الكثير من مستهلكين السيارات في الوقت الحالي وأبرزها.

اثنين وسادة هوائية للسائق والراكب الامامى، ووسائد هوائية جانبية مع توفير انظمة مراقبة ضغط الإطارات، ونظام الفرامل المضاد للإنغلاق، ونظام توزيع الالكترونى للفرامل ونظام مساعدة الفرامل، ونظام التحكم فى الجر، ونظام الثبات الإلكترونى بالسيارة ونظام المساعدة للانطلاق على المنحدرات،رونظام فرملة الانتظار الالكترونية ونظام تحذير مغادرة المسار ونظام تشغيل بدون مفتاح ونظام مثبت السرعة، وكاميرا خلفية واخرى ثلاثية الابعاد فى فئة ال premium

الموصافات الداخلية لسيارة جيتور X95.

تأتي السيارة من الداخل بكراسي مصنوعة من الجلد وأذرع التحكم فى النقلات فى فئة ال premium، بالإضافة إلى تابلوة رياضي فخم خمل بشاشة 12.3 انش رائعة تحمل كل الإمكانات التي يبحث عنها المستهلك.

كما اضافات الشركة تكييف ثنائى المناطق محمل بشاشة ديجيتال بخاصية تنقية الهواء واخر خاص بالصف الثالث، باإضافة إلى 2 مخرج usb ومخارج 220v فى فئة ال premium ومخرج 12v فى الفئاتين وايضا اضافة خاصية البلوتوث داخل السيارة لسهولة ربط الاجهزة