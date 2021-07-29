لحظة مقتل ضحية مشاجرة المرج.. (فيديو)

شاركت صفحة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تدعى "خدمات أهالي المرج" مقطع فيديو يظهر لحظة مقتل شخص يدعى حسين حسن، وشهرته حسين السميطي، ضحية مشاجرة المرج، الذي لقي مصرعه في الساعات الأولى من صباح اليوم، بجوار محطة مترو المرج، في مشاجرة بين عائلته وعائلة تدعى السوهاجي، بسبب مشادة كلامية على الوقوف للبيع أمام محل للعصائر.

وتطورت المشاجرة إلى استخدام الأسلحة النارية والبيضاء، وأسفرت عن مقتل المجني عليه وإصابة 4 آخرين من العائلتين بإصابات خطيرة، وتم نقلهم للمستشفيات للعلاج، وألقت قوات الأمن القبض على 15 من طرفي المشاجرة، وجار تحديد باقي المتهمين المتورطين في المشاجرة.

بداية المشاجرة: مشادة أمام محل عصير

وكانت منطقة المرج قد شهدت في الساعات الأولى من صباح اليوم، حدوث مشادة كلامية بين صاحب محل عصير بالمنطقة المجاورة لمحطة مترو المرج وبائع جائل بسبب البيع أمام محله، وتطورت بأن ضرب البائع الجائل صاحب محل العصير بالشومة على رأسه، وتم نقله إلى المستشفى واحتواء الواقعة.

وبعد مرور نصف ساعة، أشيع خبر وفاة صاحب محل العصير، وقام أحد أشقائه بإطلاق عدة أعيرة نارية تجاه البائع وشقيقه، والذي يدعى حسين حسن وشهرته حسين السميطي، والذي يتمتع بشعبية في المنطقة، وأسفر عن مقتله وإصابة شقيقه «صلاح».

وبعدها تجمع العشرات من عائلة «حسين» وأصدقائه وأهالي المنطقة بالمرج، ونشبت مشاجرة بينهم أشبه بـ«حرب شوارع»، استخدمت فيها الأسلحة النارية والبيضاء والزجاجات الفارغة والمولوتوف، وتم تحطيم العديد من المحلات والاعتداء على أصحاب محل العصير وتحطيم محلهم.

ضبط 15 متهما من طرفي مشاجرة المرج

وتمكنت القوات من الدفع بالعشرات من القوات وسيارات الأمن المركزي، وتمكنت من السيطرة على المشاجرة وضبط 15 متهما من أفراد العائلتين، وتحفظت الأجهزة الأمنية على كاميرات المراقبة تمهيدا لتفريغها لتحديد متهمين جدد متورطين في الواقعة.