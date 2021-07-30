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محمود مسلم

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 30-7-2021 في محافظات مصر

كتب:

الوطن
12:02 ص | الجمعة 30 يوليو 2021
مواقيت الصلاة اليوم

مواقيت الصلاة اليوم

شهدت مواقيت الصلاة، اليوم الجمعة الموافق 30 يوليو، تفاوتًا بسيط من مدينة لأخرى ومن فرض لآخر بزيادة دقيقة أو نقصان أخرى، لذا نعرض في السطور الآتية مواقيت الصلاة اليوم، استمرارًا للخدمات المختلفة التي تقدمها «الوطن» لقرائها، وفقًا للموقع الرسمي للهيئة المصرية العامة للمساحة على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في مصر اليوم

وتتفاوت مواقيت الصلاة في عدد من محافظات مصر اليوم على هذا النحو:

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة القاهرة

أذان الفجر: 03:43

أذان الظهر: 12:02

أذان العصر: 03:38

أذان المغرب 06:50

أذان العشاء: 08:17

 

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الإسكندرية

أذان الفجر: 03:53

أذان الظهر: 12:07

أذان العصر: 03:46

أذان المغرب: 06:57

أذان العشاء: 08:26

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة أسيوط

أذان الفجر: 03:43

أذان الظهر: 12:02

أذان العصر: 03:33

أذان المغرب 06:45

أذان العشاء: 08:09

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الزقازيق

أذان الفجر: 03:31

أذان الظهر: 12:00

أذان العصر: 03:38

أذان المغرب: 06:50

أذان العشاء: 08:18

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة طنطا

أذان الفجر: 03:32

أذان الظهر: 12:02

أذان العصر: 03:41

أذان المغرب 06:52

أذان العشاء: 08:20

 

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة المنصورة

أذان الفجر: 03:30

أذان الظهر: 12:01

أذان العصر: 03:40

أذان المغرب 06:52

أذان العشاء: 08:20

مواقيت الصلاة اليوم في الدول العربية

وتتفاوت مواقيت الصلاة في بعض الدول العربية على هذا النحو:

مواقيت الصلاة في مكة المكرمة

أذان الفجر: 04:30

أذان الظهر: 12:27

أذان العصر: 03:45

أذان المغرب: 07:01

أذان العشاء: 08:31

 

مواقيت الصلاة في دبي

أذان الفجر: 04:18

أذان الظهر: 12:25

أذان العصر: 03:52

أذان المغرب 07:05

أذان العشاء: 08:35

مواقيت الصلاة في الرباط

 أذان الفجر: 04:55

أذان الظهر: 01:34

أذان العصر: 05:18

أذان المغرب 08:30

أذان العشاء: 10:00

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