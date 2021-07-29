وظائف شاغرة في البنك التجاري الدولي.. الشروط وطريقة التقديم

أعلن البنك التجاري الدولي CIB، حاجته لشغل وظائف شاغرة للعمل بفروع البنك، موضحا الشروط والمهارات الواجب توافرها في المتقدمين للوظائف الشاغرة من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك على النحو التالي:

TELLER

وحدد البنك التجاري الدولي الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للوظيفة كما يلي:

- الحصول على بكالوريوس إدارة الأعمال، التجارة أو ما يعادلها.

- لا يشترط خبرة أو خبرة سنتين حد أقصى.

- إجادة اللغة العربية والإنجليزية.

- إجادة مهارات التواصل.

- القدرة على حل المشكلات.

DIGITAL CHANNELS SENIOR TECHNICAL SPECIALIST

اشترط البنك التجاري الدولي في المتقدمين ما يلي:

- الحصول على بكالوريوس بالهندسة أو علوم الحاسب أو ما يعادلها.

- خبرة تتراوح من 6 حتى 8 سنوات في مجال العمل.

- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة.

- إجادة مهارات التصميم.

على أن يكون مكان العمل في القرية الذكية، وبدوام كامل.

BB ASSISTANT PRODUCT DEVELOPMENT MANAGER

وجاءت الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للوظيفة على النحو التالي:

- الحصول على بكالوريوس إدارة الأعمال أو المحاسبة أو ما يعادلها.

- خبرة تتراوح من 4 حتى 6 سنوات في مجال العمل.

على أن يكون مكان العمل بالقرية الذكية، وذلك بدوام كامل.

ويمكن التقدم للوظائف إلكترونيًا من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك.

نصائح لتحديد الراتب المناسب في مقابلة العمل

وقدّم أشرف سمير، موظف الموارد البشرية، نصائح لقراء «الوطن»، لتحديد المرتب المناسب في مقابلة العمل، أبرزها أنّ قيمة الراتب تتحدد بشكل كبير على الوظيفة، فكلما كان المتقدم لديه إمكانيات نادرة أو غير متاحة بشكل كبير كلما زاد المرتب والعكس صحيح، وأيضا سعر السوق الخاص بالوظيفة الخاصة بالمتقدم.

وأضاف أنّ حجم الأعمال عامل مهم جدا لتحديد الراتب الذي يتناسب معها، كما أنّ معدل التضخم السنوي يؤثر على المرتب والزيادة السنوية للموظف.