التقديم حتى آخر العام.. تفاصيل وظائف بالبنك الأهلي والمصرف المتحد

أعلنت مجموعة من البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، عن عدد من الوظائف الشاغرة التي تتطلب شروط ومهام تستعرضها «الوطن» على النحو التالي، في ضوء الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها لقراءها على مدار الساعة.

وظائف بنك QNB الأهلي

أعلن بنك QNB الأهلي، عبر موقعه الرسمي، عن توافر مجموعة من الوظائف الخالية بفروع البنك، وتفاصيلها كالتالي:

وظيفة Contact Center Agent

- التقديم متاح حتى 31/12/2021.

- الوظيفة متوفرة بالفروع كافة.

- بكالوريوس تسويق أو إدارة أعمال أو تجارة.

- سنتان من الخبرة في مجال ذي صلة.

- مهارات التعامل مع للعملاء.

- مهارات ممتازة في التعامل مع الآخرين والبيع.

- مهارات تواصل عالية.

- القدرة على العمل تحت الضغط.

- معرفة جيدة ببرامج وتطبيقات الكمبيوتر والهاتف.

- إتقان اللغتين العربية والإنجليزية (كتابة / تحدث).

الأوراق المطلوبة للتقديم:

- السيرة الذاتية.

- صورة شخصية.

- صورة من شهادة التخرج.

- صورة من شهادة الخدمة العسكرية.

وظيفة Teller

- التقديم متاح حتى 31/12/2021.

- الوظيفة متوفرة بفرع الجيزة.

- السيرة الذاتية.

- صورة من بطاقة الرقم القومي.

- صورة من شهادة الخدمة العسكرية.

- صور شخصية.

وظيفة البنك الأهلي المصري

وأعلن البنك الأهلي المصري عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «لينكد إن» عن حاجته إلى «Inbound Customer Service Representative»، بشروط هي:

- مساعدة عملاء البنوك ضحايا الاحتيال والسرقة أو سرقة الهوية.

- مساعدة العملاء في استبدال بطاقة الائتمان المفقودة أو المسروقة وبطاقات الخصم.

- المساعدة في تغيير العنوان.

- الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بأنواع الحسابات والخدمات المصرفية والمنتجات، مثل الأقراص المدمجة وحسابات سوق المال والقروض وبطاقات الائتمان.

- التحقق من حالة حسابات العملاء وتتبعها والشيكات والمدفوعات.

- مراجعة وشرح رسوم الحساب.

وظيفة المصرف المتحد

وأخيرا نوه المصرف المتحد عبر حسابه الخاص على موقع «لينكد إن» عن حاجته إلى رئيس مكتب إدارة المشاريع بشروط هي:

- شهادة جامعية في الهندسة أو التكنولوجيا أو اقتصاديات الأعمال.

- 15 سنة كحد أدنى في إدارة المشاريع، ويفضل أن يكون ذلك في مجال الخدمات المصرفية والمالية.

- خبرة سابقة لا تقل عن 15 - 20 سنة في إدارة الأفراد والقيادة العليا.

- يفضل خبرة سابقة في العمليات المصرفية أو تكنولوجيا المعلومات لا تقل عن 8 سنوات.

- شهادة في إدارة المشاريع كمحترف في إدارة المشاريع أو PRINCE 2 البراعة في اللغتين العربية والإنجليزية أمر لا بد منه.

- فهم إدارة الميزانية المالية ونظام تحليل التكلفة والعائد.

- إتقان الأدوات المكتبية مع خبرة مثبتة في مهارات العرض التقديمي.

- تنقسم مجموعة مهارات المركز على النحو التالي:

تجاري 10%

تقني 15%

إدارة المشروع 20%

الإدارة المالية 5%

قيادة الفريق 25%

إدارة الفريق 20%

العرض 5ٌ%