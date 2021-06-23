وظائف شاغرة في 4 بنوك مصرية.. تعرف على الشروط

طرح عدد من البنوك المصرية العاملة في القطاع المصرفي المصري، مجموعة من الوظائف الشاغرة في عدد من القطاعات الهامة داخل تلك البنوك، واشترطت توافر عدد من المهام والخبرات والمؤهلات العلمية، تستعرضها الوطن، في التقرير التالي:

وظيفة البنك الأهلي الكويتي

أعلن البنك الأهلي الكويتي عبر موقعه الرسمي عن حاجته إلى (Relationship Officer-Alex & Delta)، بشروط ومهام هي:

- الحصول على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها من الشهادات والخبرة.

- يمتلك المتقدم من 0 إلى 4 سنوات من الخبرة المصرفية.

- يمتلك ما يكفي من الكفاءات والمهارات.

- تحقيق أهداف المبيعات التي تغطي جميع المنتجات المصرفية المطلوبة حسب أهداف أعمال الفرع.

- تحديد فرص المبيعات والاستفادة منها لتحقيق كفاءة العملاء.

- شرح المنتجات والخدمات للعملاء من أجل تحقيق المبيعات.

- تقديم خدمة عملاء عالية الجودة وتجاوز أهداف الرضا عن طريق الحد من شكاوى العملاء.

- حل القضايا والشكاوي من العملاء، وتصعيد المشكلة عندما تكون خارج السلطة.

- معالجة الطلبات من العملاء الحاليين والجدد وتقديم خدمة ممتازة لهم.

- إرسال واستلام التأكيدات وتقديمها والتأكد من معالجة عمليات النقل بشكل صحيح.

- إنشاء وتحديث والاحتفاظ بسجلات العملاء ذات الصلة لضمان تسجيل بياناتهم بشكل مناسب.

- ضمان امتثال جميع الأنشطة لحوكمة الشركات والأطر التنظيمية / القانونية.

وظيفة البنك التجاري الدولي CIB

كما نوه البنك التجاري الدولي CIB عبر موقعه الرسمي على الإنترنت عن حاجته إلى (LAWYER)، بشروط هي:

- بكالوريوس قانون.

- محام مقيد بمحاكم الاستئناف بنقابة المحامين المصرية.

- خبرة لا تقل عن 3-5 سنوات كمحام / 6- 8 محامي أول.

- المساعدة في إجراء مختلف أنشطة البحث القانوني وإعداد التقارير لضمان تقييم تأثير القوانين واللوائح والتعديلات المختلفة بشكل فعال للحفاظ على امتثال مختلف أصحاب المصلحة وحماية مصالح البنك والوضع القانوني.

- الاحتفاظ بمعرفة قوية بجميع القوانين والمراسيم واللوائح ذات الصلة التي تحكم جميع الأنشطة المصرفية المتعلقة بوظيفته، إضافة إلى دراسة القوانين أو المراسيم الصادرة حديثًا وفهمها تمامًا والمساعدة في التوعية والامتثال لجميع إدارات / فروع البنك.

- قوانين جديدة تتعلق بوظيفته للمساعدة في تقديم آراء قانونية متينة لمختلف الإدارات عبر البنك.

- تقديم الردود المناسبة على جميع الأسئلة والاستفسارات التي تثار من قبل أي من إدارات / فروع البنك فيما يتعلق بأي مسائل قانونية.

وظيفة ميد بنك

كما شارك ميد بنك عبر حسابه الخاص على موقع «لينكد إن» حاجته إلى Manager، بشروط هي:

- إدارة العمليات اليومية والإشراف على عدة موظفين.

- مساعدة في الإعداد والتدريب.

- درجة البكالوريوس أو ما يعادلها.

- Microsoft Office (Outlook ،Excel ،Word ،PowerPoint، إلخ) منظم.

- مهارة قيادية قوية.

وظيفة مصرف أبو ظبي الإسلامي

ونوه مصرف أبو ظبي الإسلامي عبر حسابه الخاص على موقع «لينكد إن» عن حاجته إلى Senior Personal Banker- Tanta، بشروط هي:

- يحقق أهداف الحجم والإيرادات عبر الجمع بين اكتساب العملاء وتعميق العلاقة.

- فعال بشكل شخصي واستباقي في بناء الأعمال وتعميق العلاقات وزيادة المستهلكين المستهدفين عبر تنفيذ عملية مبيعات فعالة.

- مساعدة مدير الفرع في التقييم الدوري لمستويات الأداء كما هو محدد في خطة الأعمال التجارية.

- مساعدة BM في إعداد KPIs / MIS الأسبوعية التي يتطلبها نموذج الأعمال الجديد، المتابعة مع الإدارات الأخرى (الائتمان / العمليات) أو خطوط الأنابيب أو الأدوات المتاحة بشأن الحالات المعلقة.

- خبرة مصرفية سابقة أو خبرة مماثلة في مجال الخدمات المالية.

- خبرة لا تقل عن 4-6 سنوات في القطاع المالي.