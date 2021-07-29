880 ألف موظف بانتظار ثاني أكبر حركة ترقيات حكومية.. التنفيذ قريبا

يترقب أكثر من 880 ألف موظفي حكومي في الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية، تنفيذ حركة ترقيات 2021، التي أعلن عنها الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحسين حياة المصريين، ومنها زيادة الحد الأدنى للأجور اعتبارا من يوليو 2021، وصرف العلاوات الدورية والتشجيعية للقطاعين الحكومي والخاص، وإجراء حركة ترقيات ليستفيد موظفي الحكومة من زيادة الأجور والعلاوات.

حركة الترقيات 2021 تشمل 880 ألف موظف في الجهاز الإداري للدولة

وتشمل حركة الترقيات المنتظرة، ترقية 880 ألف موظف حكومي، وهي ثاني أكبر حركة ترقيات بعد حركة ترقيات 2019 التي شملت ترقية أكثر من مليون موظف في الجهاز الإداري للدولة والإدارات المحلية والهيئات العامة.

ومن المقرر إعلان إجراء حركة الترقيات بعد اعتمادها من قبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء للحركة، حيث أكد الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أنّه بصدد عرض تفاصيل الحركة على رئيس الوزراء، في ملف بعنوان «مشروع قرار ترقية الموظفين في الجهاز الإداري للدولة».

التنظيم والإدارة أنشأ موقعا إلكترونيا للاستعلام عن حركة الترقيات

وترصد السطور التالية، أهم ما تشمله حركة الترقيات الجديدة المرتقبة، كما يلي:

- قال رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إنّ الجهاز أنشأ موقعا إلكترونيا، وكشف عن رابط للتسهيل على موظفي الجهاز الإداري للدولة، في الاسترشاد والاستعلام عن موقفهم من الترقيات.

- من المقرر تعويض الموظفين على الدرجة الأولى عن الترقيات بصرف حافز مالي لهم لمدة 3 سنوات، فبعد وصولهم للدرجة الأولى وصلوا لأعلى درجات الترقيات ولن تشملهم حركة الترقيات الجديدة.

- إعلان حركة الترقيات 2021 بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء عليها واعتمادها رسميا.

- حركة ترقيات موظفي الحكومة 2021 ثاني أكبر حركة ترقيات لموظفي الجهاز الإداري للدولة، بعد أكبر حركة ترقيات شهدها الجهاز في عام 2019 والتي شملت أكثر من مليون موظف حكومي.

- حركة الترقيات ستشمل كل الموظفين من الدرجة السادسة حتى الأولى، الذين استوفوا شروط وضوابط الترقيات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.

- حركة الترقيات 2021 تشمل ترقية 880 أف موظف حكومي، بينما حركة ترقيات 2019 شملت ترقية أكثر من مليون موظف.

- يجب أن يستوفي الموظف المدد البينية للترقيات من درجة وظيفية للدرجة الأعلى بحسب جداول الترقيات التي فسرتها اللائحة، فضلا عن شروط عدم التعرض لتوقيع عقوبات إدارية وأحكام جنائية نهائية، أو أن يكون في إجازة دون راتب وقت صدور حركة الترقيات.

880 ألف موظف يستحقون الترقية

وأشارت المصادر إلى أنّ الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، انتهى من مراجعة ملفات 880 ألف موظف مستحق للترقية في حركة ترقيات 2021، وفقا للقواعد المذكورة سلفا والمدرجة في مواد أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.

وكان الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أصدر مؤخرا القرار رقم 101 لسنة 2020 بشأن ترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 أو من يمثل القانون لهم الشريعة العامة، كما أصدّر رئيس الجهاز أيضًا القواعد التنفيذية للقرار في الكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2020، والذي تسترشد به الوحدات الإدارية عند تنفيذ الإجراءات اللازمة للترقية.

وأُجريت حركة الترقيات الأخيرة عام 2019، وشملت نحو مليون موظف في الجهاز الإداري للدولة، كلفت خزانة الدولة نحو أكثر من مليار جنيه.