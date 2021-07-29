إيهاب فهمي «يشكر» أشرف زكي: أطال الله في عمرك لخدمة الفن والوطن

وجَّه الفنان إيهاب فهمي، رسالة شكر للدكتور أشرف زكي بعد انتهاء فترة رئاسته لأكاديمية الفنون؛ لبلوغه سن التقاعد.

وقال فهمي في تدوينة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس: «شكرًا الأستاذ الدكتور أشرف زكي.. شكرًا على ما قدمته في مشوار عطائك الأكاديمي المخلص.. شكرًا أستاذنا جميعًا.. شكرًا الأخ، الأب، والصديق، والأستاذ.. أطال الله في عمرك لخدمة الفن والوطن».

شكر الوزيرة

وكانت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، قد وجّهت الشكر لأشرف زكي - نقيب المهن التمثيلية - بعد بلوغه السن القانونية للتقاعد وانتهاء مدة رئاسته لأكاديمية الفنون وفقا لأحكام القانون المنظم لعمل الأكاديمية، وكلفت الدكتورة غادة جبارة بتسيير أعمال الأكاديمية لحين الانتهاء من إجراءات تعيين رئيس جديد لها.

وأشادت «عبد الدايم»، في بيان، بجهود أشرف زكي خلال توليه رئاسة أكاديمية الفنون والتي نجحت في تطوير العمل بالمؤسسة العريقة على كافة المستويات، مشيرة إلى أنه حقق الكثير من الإنجازات الهامة، وأنَّه سيبقى أحد العناصر الفاعلة في الثقافة المصرية، وتمنت له التوفيق في كافة مشروعاته العملية خلال المرحلة المقبلة.

زكي يثمّن دعم الوزيرة

من جانبه، قدم زكي الشكر لوزيرة الثقافة وثمّن دعمها له خلال فترة عمله رئيسًا للأكاديمية، وقال إنَّ هذا الدعم كان سببًا في نجاح تنفيذ العديد من المشروعات، كما وجه الشكر لعمداء وهيئات تدريس المعاهد التابعة على التعاون الشديد خلال توليه رئاسة الاكاديمية وأعرب عن أمنياته بالتوفيق لرئيس الأكاديمية الجديد.