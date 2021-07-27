«أشكرك بجد».. رسالة حب وتقدير من زكي فطين لـ أشرف زكي

قدم الفنان زكي فطين عبد الوهاب، الشكر للدكتور أشرف زكي، نقيب المهن السينمائية، بسبب مساندته له على الدور الكبير الذي قام به خلال رحلة مرضه.

زكي فطين عبد الوهاب: خلصت 15 جلسة على المخ

وقال فطين، عبر صفحته الشخصية بـ«فيس بوك»: «البوست ده.. رسالة شكر وتقدير للدكتور أشرف زكي نقيب المهن السينمائية على مساندته لي خلال فترة مرضى على مدار 3 سنين حتى الآن.. اشكرك بجد».

يذكر أن الفنان زكي فطين عبد الوهاب، يواجه المرض خلال السنوات الماضية، وفي تصريحات له عن المرض قال في مداخلة تلفزيونية أمس: «أنا خلصت 15 جلسة على المخ، وحاليًا في مرحلة الخضوع لأشعة على الرئة، لأن الورم نشط تاني، وهعمل مسح ذري على العضم، وبعدها سوف أذهب لعلاج ألم شديد في البطن، وكل هذا سوف يتحدد خلال الأسبوع المقبل».

وتعرض الفنان زكي فطين عبد الوهاب، للسرقة، عصر يوم الأحد، أثناء عودته إلى المنزل، قائلًا: «عملية سرقة في منتهى الذكاء».

وروى زكي فطين عبد الوهاب، تفاصيل الواقعة، وكتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلًا: «النهاردة أنا اتعرضت لعملية سرقة في الشارع حوالى الساعة 3.. روحت أشحن كارت عداد الكهرباء.. وكنت تعبان فقررت أخد تاكسى للبيت.. مكنتش قادر أمشى.. وقبل ما أوقف التاكسى.. كنت شايل الحاجات في كيس بلاستيك.. الحاجة وقعت على الأرض».

وأضاف: «اتلموا عليا تلاته أربعة.. واحد منهم قالي ماتوطيش يا فنان، إحنا هنجيبها، وبدأوا في لم الحاجات.. مجرد ثوانى.. رجعت البيت.. أبص في الكيس مالاقيش المحفظة.. وألاقي الكيس مفتوح من الجنب بموس أو كاتر.. عملية سرقة في منتهى الذكاء.. الحمد لله الورق كان في جيب القميص.. أخدوا المحفظة بالفلوس وبس».