طلاب بأكاديمية الفنون يطلقون حملة «شكرا أشرف زكي»

أطلق عدد من طلاب أكاديمية الفنون، حملة بعنوان «شكرًا أشرف زكي»، وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تضمنت إصدار كتيب عن إنجازات الأكاديمية والتطوير الكبير الذي شهدته إبان تولي الدكتور أشرف زكي رئاسة الأكاديمية.

طلاب بأكاديمية الفنون يستعرضون إنجازات أشرف زكي طوال فترة رئاسته للأكاديمية

ألقت الحملة الضوء على عدد كبير من الإنجازات التي تمت منذ عام 2018 وحتى الآن، وكيف تمت استعادة روح الابتكار والعمل الأكاديمي في فنون المسرح والسينما والموسيقى والغناء والرقص والفنون الشعبية والدراما الموسيقية والديكور والإضاءة في فترة رئاسة الدكتور أشرف زكي للأكاديمية، فضلًا عن استكمال كل خطط تطوير معاهد الأكاديمية والمواقع والوحدات والفرق الأكاديمية وتحديثها.

تناول الكتيب تفاصيل تنشيط مسارح الأكاديمية واستثمار الأماكن المفتوحة، والخروج للناس وتقديم الخدمة الثقافية والفنية للجماهير من الحركة الدائبة وليس الثبات في المواقع، كي يستعيد الشعب المعرفة والخبرة والبهجة، بالإضافة إلى التعاون مع القطاع الخاص وإدخال مفهوم تسويق واستثمار المنتج الفني والثقافي، بغرض عرضه على شريحة أکبر من الجمهور، مما يوفر مصادر جديدة لتمويل عمليات الإنتاج الفني.

الكتيب يوضح بالتفاصيل آليات التطوير التي شهدتها أكاديمية الفنون

وحسب الكتيب، اهتمت الحملة بالإشارة لاستخدام النظم الرقمية لعمل قاعدة بيانات تشمل المواقع والعاملين والأنشطة، فضلًا عن التنمية البشرية، بتطوير الهيكل الإداري ووسائل التعليم وكل الصيغ الإدارية والتعليمية، ووضع خطة لتطوير فرق الأكاديمية بشكل منهجي وعلمي لرفع قدرتها سواء على مستوى البناء والتجهيزات أو على مستوى العنصر البشري.

كما تم التنسيق مع وسائل الاتصال الأكثر جماهيرية، مثل التلفزيون والفضائيات ووسائط البنية الرقمية والشبكة العنكبوتية، لتطوير أساليب الترويج لمنتجات الأكاديمية في مختلف الفنون، ونشر الثقافة الراقية بين الجماهير.

كما تناول الكتيب الإنجازات التي تحققت على مستويات البنية الأساسية والبنية العلمية والبنية الثقافية والفنية بأكاديمية الفنون، حيث تم إمداد عدد من المباني التي عانت من الإهمال لسنوات طويلة بكافة التجهيزات، من أثاث وأجهزة ووسائل تعليمية، وتم تشغيلها على الفور لتصبح محط أنظار المتخصصين والمثقفين والمهتمين بالفنون ومناهج دراستها.

ومن أبرز هذه الإنجازات على مستوى البنية الأساسية، بحسب الكتيب، افتتاح متحف الفنون الشعبية بعد الانتهاء من تشطيب وتجهيز ووضع التصور السنوجرافي لمقتنياته، واستقبال مجموعة كبيرة من أبرز المقتنيات الدالة على ثقافات المدن، والانتهاء من تجهيز مبنى المعهد العالي للفنون الشعبية وتشغيله وفق معايير الجودة العالمية في مجالات مناهج تعليم مواد الفنون، فضلا عن الانتهاء من تجهيز مبنى المعهد العالي للنقد الفني وتشغيله وفق معايير الجودة العالمية في مجالات مناهج دراسة علوم النقد والتذوق الفني.

وحسب الكتيب الصادر عن طلاب بأكاديمية الفنون، تم الانتهاء من تشطيب وتجهيز مبنى مركز دراسات الفنون الشعبية، والتحضير للبدء في تشغيله وفق معايير الجودة العالمية في مجالات دراسات الثقافات الشعبية مع دعمها بوسائل الدفاع المدني، والانتهاء من تشطيب وتجهيز مبنى قاعة ثروت عكاشة للمؤتمرات والندوات، وتشغيله وتوظيفه في إقامة المؤتمرات العلمية الدولية وفق معايير الجودة العالمية، ليصبح واجهة مشرفة لكل الوفود المشاركة من دول العالم في هذه المؤتمرات.

كما تم الانتهاء من مشروع الشبكات الخدمية، ومنها أعمال الدفاع المدني والإنذار والحريق، ويتم حاليًا الانتهاء من تجهيز مبنى الإسكان الداخلي للطلاب والخبراء الذي تم بناؤه وتشطيبه، بالإضافة إلى الشروع في تجهيز مبنى المستشفى المتطور للطلاب وأعضاء هيئة التدريس.