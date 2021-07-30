مفاجأة.. مصير مجهول ينتظر جثة الراقصة الأجنبية «قتيلة التجمع»

بعد مرور 7 أيام على مقتلها، ما زالت جثة الراقصة الفلبينية التي لقت مصرعها على يد شاب في التجمع الخامس محجوزة بثلاجة الطب الشرعي، بعد أن جرى إدراجها كـمجهولة الهوية رغم التعرف على بياناتها من قبل الأجهزة الأمنية، لعدم تواصل أهليتها مع الجهات القضائية لاستلام الجثمان.

جثة مجهولة

وأضاف المصدر أن مشرحة زينهم استلمت جثمان القتيلة يوم الجمعة الماضي كجثة مجهولة الهوية، وجرى ترقيمها وثبوتها في دفتر الجثث المجهولة الخاص بمشرحة زينهم.

وتابع المصدر أن مصلحة الطب الشرعي في انتظار قرار من النيابة العامة التي تباشر التحقيقات في القضية لتصحيح وضع جثمان المتوفية من جثة مجهولة إلى جثة معلومة الهوية، لا سيما أنه جرى التعرف على هويتها والعثور على جواز سفرها بحوزة المتهم بقتلها.

وأوضح أن «حالة الراقصة الفيتنامية يختلف كثيرا كون أسرتها خارج البلاد، وربما يأتي مسؤول من سفارة بلدها وينهي الإجراءات بالتنسيق مع النيابة العامة المصرية».

دفن جثة الضحية في مصر.. الحل الأخير

وقال مسؤول مكتب إنهاء الجنازات لسفارة دولة فيتنام، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن الأجهزة الأمنية والسفارة لم يخطراه بالواقعة حتى يتم إنهاء إجراءات نقل جثة المجني عليها إلى دولتها لدفنها.

وأشار إلى أنه في حالة عدم طلب أسرتها نقل الجثمان إلى فيتنام بسبب ارتفاع التكلفة، فإنه سيقوم بدفنها في مصر بالتنسيق مع سفارة فيتنام.

بداية الواقعة

تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بلاغا من سكان أحد العقارات بكمبوند بالقاهرة الجديدة بالعثور على جثة سيدة داخل أحد العقارات، وبالانتقال تبين العثور على جثة مجهولة لفتاة في العقد الثالث من العمر وترتدي كامل ملابسها وتبين أنها من دول شرق أسيا.

وبالفحص تبين عدم وجود إصابات ظاهرية بالمجني عليها، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت التشريح لبيان سبب الوفاة وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة، وكشف هوية المتوفاة.

الطب الشرعي: إسفكسيا الخنق سبب وفاة المجني عليها

وكشف تقرير الطب الشرعي، أن نتائج التشريح توصلت إلى أن سبب الوفاة أسفكسيا الخنق، وكشفت التحريات عن أن المجني عليها تعمل راقصة وأن شابا مقيم في السويس وراء ارتكاب الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات مالية.