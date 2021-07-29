إعدام 24 إخوانيا في قضيتي «تفجير أتوبيس وقتل أمين شرطة» بالبحيرة

قضت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار مصطفى المغازي، رئيس المحكمة، بإعدام 24 من أعضاء جماعة الإخوان وانقضاء الدعوى بحق 3 متهمين متوفين في قضيتي تفجير أتوبيس شرطة ومقتل أمين شرطة بالبحيرة.

وقضت المحكمة بإعدام 16متهمًا بينهم 10 حضوريًا في قضية تفجير أتوبيس الشرطة بمركز رشيد عام 2015، بعد أن سبق وقضت الشهر الماضي بإحالة أوراقهم إلى فضيلة مفتي الجمهورية للنظر في حكم إعدامهم.

كما قضت ذات الدائرة أيضًا بإعدام 8 متهمين، بينهم 6 حضوريًا، وانقضاء الدعوى بحق 3 آخرين للوفاة في حادث اغتيال أمين شرطة «ربيع محمد على عصفور»، 38 سنة، من قوة مباحث الدلنجات، أثناء خروجه من منزل أحد أصدقائه بقرية الوفائية، في القضية رقم 2308 لسنة 2015، والذين سبق وأحالت أوراقهم إلى فضيلة مفتي الجهمورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم.

وتضم قائمة المتهمين في حادث تفجير أتوبيس شرطة برشيد كل من: «محمد محسن سويدان، محمد محمود أبو السعد، ماهر عبد المنعم أبو الحسن، ماهر عبد الحميد عبد الحميد، عبد الهادي السيد الزيات، أيمن إبراهيم مالك، أحمد عادل الزارع، المعتصم بالله عادل الزارع، سعيد خليل يونس أبو يونس، سعد فتح الله محمد الحداد، عبده محمد أبو دياب، مجدي باهي يونس، محمد محمد الوالي، عبد المولي عوده عبيد، جمال مختار عبد المعبود حسين».

وتضم قائمة المتهمين في مقتل أمين شرطة بالدلنجات، كل من: «حمادة محمد فتح الباب، محمد حمدي عبد الوهاب بكر، بديع أحمد سيد بكر، أحمد محمد عبد الرحيم زوره، أحمد عبد الحكيم الصاوي، عوض صبحي النجار، أبو عبيده سيد أحمد العموري، أحمد محمد غيط، محمد أحمد يوسف العموري، إكرامي محمد يوسف غالي، صبحي عبد ربه العاسي».