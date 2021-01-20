تفاصيل استشهاد أمين شرطة في تبادل لإطلاق النيران بقنا

كشف مصدر أمني بمديرية أمن قنا، تفاصيل استشهاد أمين شرطة في تبادل لإطلاق النيران مع عناصر إجرامية بقرية «أسمنت» في مركز نقادة، مشيرا إلى أن حملة مكبرة لتنفيذ الاحكام داهمت مناطق العناصر الإجرامية بالقرية، ولدى شعور العناصر الإجرامية بوجود الحملة بادروا بإطلاق النار تجاه الحملة.

وقال المصدر في تصريح له، اليوم، إن القوة المكونة من قيادات أمنية من المديرية وعناصر الأمن المركزي، ومباحث مركز نقادة، بادلت العناصر الإجرامية إطلاق النار، ما أسفر عن إصابة عنصر إجرامي وضبطه والسلاح المستخدم إلى جانب القبض على 3 عناصر إجرامية خطرة متهمة في قضايا قتل وسرقة بالإكراه.

وأوضح أنه خلال تبادل إطلاق النار أصيب أمين شرطة بعدة طلقات نارية أودت بحياته في الحال، لافتا إلى أن هناك قوات وتعزيزات أمنية وصلت لتمشيط المنطقة وضبط المتهمين الهاربين.

وكان اللواء محمد أبوالمجد، تلقى إخطاراً يفيد باستشهاد، أمين شرطة يدعى «سيد محمد حندوكه»، ضمن أفراد حملة مكبرة على قرية أسمنت لتنفيذ الاحكام، وخلال تبادل إطلاق النار مع المتهمين المطلوبين استشهد الأمين، وجرى نقل جثمان الشهيد إلى مشرحة مستشفى قنا العام، وجاري استكمال الحملة لضبط العناصر الاجرامية، وحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.

وتشن الأجهزة الأمنية في محافظة قنا، حملات أمنية على القرى المعروفة التي تأوي عناصر إجرامية خطرة وعلي احكام قضائية واجبة النفاذ ، مثل قرى أسمنت في نقادة والحجيرات في مركز قنا والسمطا في دشنا وأبوحزام وحمردوم في نجع حمادي والكرنك في مركز أبوتشت، وأن الحملات تمكنت من ضبط عناصر إجرامية خطرة وعدد كبيرمن الأسلحة النارية.