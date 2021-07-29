وزير الشباب يشهد ختام الملتقى الرياضي للمرأة والرواد ببورسعيد

شهد وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، ومحافظ بورسعيد، اللواء عادل الغضبان، احتفالية اللقاء الرياضي المجمع لمراكز رياضة المرأة والرواد، الذي أٌقيم اليوم الخميس، في المدينة الرياضية ببورسعيد.

بطولات شطرنج وتنس طاولة وعرض كاراتيه

وتضمنت الاحتفالية منافسات في لعبة الشطرنج وأخرى في تنس الطاولة، وطابور عرض الفرق المشاركة في الملتقى الرياضي، إضافة إلى عرض لفريق الكاراتيه، وعروض مجمعة لمنتدى المرأة، ومباراة للرواد في كرة القدم الخماسية، إضافة إلى فقرات فنية لمديرية الشباب والرياضة.

المحافظ والوزير يناقشان الملفات الشبابية ببورسعيد

واستقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وزير الشباب والرياضة فور وصوله للمدينة الرياضية ببورسعيد صباح اليوم الخميس، لمناقشة عدد من الملفات الشبابية والرياضية بالمحافظة.

وأشاد المحافظ بجهود وزير الشباب والرياضة لدعم محافظة بورسعيد، واختيارها لإقامة الفعاليات والبطولات والأنشطة الرياضة، وآخرها الدورة الرياضية المجمعة، التي تشارك فيها العديد من محافظات الجمهورية.

وأضاف أن بورسعيد جاهزة علي الدوام لإقامة أي أنشطة وبطولات رياضية، حيث تمتلك البنية التحتية التي تساعد علي نجاح أي حدث، موجهاً الشكر لكافة القائمين على تنظيم ذلك الحدث الرياضي.

وقام الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بتكريم الطالبة «هبة عبد الحميد محمد»، الشهيرة بـ«بائعة التين الشوكي»، في إطار حرصه على تكريم النماذج الإيجابية من الشباب.

وثمّن الوزير جهد الطالبة وحرصها على العمل والتحدي، لمساعدة نفسها في مصروفاتها إلى جانب دراستها، متمنياً لها التوفيق في حياتها العلمية والعملية خلال الفترة المقبلة.