 وزير الشباب والرياضة يكرّم الجهات الداعمة لمشروعات الوزارة «صور»

كرّم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مساء اليوم الأربعاء، الجهات الداعمة والمانحة لمشروعات الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالمركز الأولمبي بالمعادي.

وقدمت الدكتورة سونيا عبد الوهاب وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، شرحا توضيحيا لأهم البرامج والفعاليات التي تنفذها الإدارة المركزية بالتعاون مع مختلف الجهات التي تشارك الوزارة.

وزير الرياضة: الدولة حريصة على المشاركة المجتمعية للمؤسسات في المجتمع المصري

وأعرب «صبحي» عن شكره لجميع الجهات التي تشارك في المشروعات المختلفة مع وزارة الشباب والرياضة بصفة عامة والإدارة المركزية للتنمية بصفة خاصة، الأمر الذي يساهم في الدفع بحزمة البرامج والخدمات التي تقدمها الوزارة إلى جميع فئات الشعب المصري.

وأكد أن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تحرص على المشاركة المجتمعية لجميع المؤسسات في المجتمع المصري، انطلاقا من الدور والواجب الوطني على الجميع، الأمر الذي يعود بالنفع على البرامج والمشروعات المقدمة من الوزارة، وهو ما قامت به الإدارة المركزية للتنمية الرياضية على أعلى مستوى من التنسيق والتطوير في المشروعات المختلفة.

وأضاف "مديرو مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات المختلفة هم شركاء النجاح للوزارة، حيث إنهم يتابعون بالتعاون مع الوزارة كل المشاريع التي تنفذ على أرض الواقع ويتابعونها عن كثب من أجل الوصول لأكبر عدد من الشباب وتحقيق أقصى استفادة ممكنة".

ممثل الأمم المتحدة: اليونيسيف يتعاون مع وزارة الشباب لتدريب النشء

بدوره، أعرب جيرمي هوبكنز، ممثل الأمم المتحدة للطفولة باليونيسيف، عن سعادته البالغة بالتواجد ضمن حفل التكريم، موضحا أن اليونيسيف يقوم بالعديد من المشروعات المشتركة، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة لتدريب النشء والشباب من خلال ممارسة الرياضة.

وأضاف هوبكنز "أن مؤمن بأن الرياضة لديها تأثير كبير على الصحة وتعليم الأفراد وهوياتهم، وهو ما وجدوناه جليا في الفترة الأخيرة في ظل الدعم اللامحدود والمتواصل من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة للمشاريع المختلفة".

وأوضح أن اليونيسيف تقوم بالعديد من المشاريع المختلفة في محافظات الجمهورية، وتعمل على استخدام مراكز الشباب في المحافظات المختلفة للوصول لأكبر عدد ممكن من الشباب، وهو ما وفره وزير الشباب والرياضة عبر تحويل مراكز الشباب إلى مراكز خدمة مجتمعية تهدف إلى تدريب وتنمية مهارات الشباب المصري.

من جانبها، أعربت إليزابيث وايت، مدير المركز الثقافي البريطاني في مصر عن سعادتها بحضور التكريم، قائلة: "الشراكة بين وزارة الشباب والرياضة والمركز الثقافي البريطاني في مصر قديمة ولكنها تقف على أرض صلبة متخطية جميع الصعاب والعقبات، ومشروع «1000 بنت.. 1000 حلم» خير دليل على ذلك، حيث وصل المشروع إلى 18 محافظة على مستوى الجمهورية، بدعم متواصل من الدكتور أشرف صبحي".

وتابعت "ما لمسته من اهتمام بالغ من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في الاهتمام بالرياضة، أمر نابع من إيمانه القوي بأهمية الرياضة وأنها حق أصيل لجميع فئات المجتمع لممارسة للرياضة".