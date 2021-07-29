رئيس جامعة سوهاج يضع حجر أساس وحدات البيوجاز للطاقة النظيفة

وضع الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم، رئيس جامعة سوهاج، اليوم الخميس، حجر الأساس لتنفيذ وحدات البيوجاز المولدة للطاقة النظيفة، وذلك بمزرعة كلية الزراعة بمقر الجامعة الجديد، بحضور الدكتور أحمد البري، المدير التنفيذي لمؤسسة الطاقة التابعة لوزارة البيئة، والدكتور محمد عبد الحفيظ، عميد الكلية، والدكتور عبدالمنعم محمد عبد الرحمن، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد حلمي مطاوع، رئيس قسم المحاصيل، والدكتور عبد العليم المنشاوي، مدير الاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة بالمحافظة.

وقال الدكتور أحمد عزيز إنه في إطار دعم الجامعة لخطة وزارة البيئة لمكافحة التلوث وتدوير المخلفات، سيتم تنفيذ وحدتين للبيوجاز لاستخراج الوقود الحيوي كطاقة نظيفة داخل مزرعة الجامعة، وذلك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، والتي تنفذها وزارتا البيئة والتضامن الاجتماعي، بالتعاون مع مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية المستدامة.

وأضاف الدكتور محمد عبد الحفيظ، عميد الكلية، أنه يتم إنشاء الوحدات بدعم من البنك الكويتي الوطني، حيث أن إنشاء تلك الوحدات كنموذج تعليمي بالمزارع النباتية والحيوانية للجامعة، يساهم في تدريب طلاب كليات الزراعة والطب البيطري، لإجراء الأبحاث العلمية فى هذا المجال.

وأوضح الدكتور عبد المنعم محمد عبد الرحمن أن الغاز المنتج من تلك الوحدات تعدد استخداماته سواء في تسخين المياه اللازمة لنظافة الأدوات والمعدات داخل المحلب الآلي، ويستخدم في أغراض الطهي والإنارة وتوليد الكهرباء، وأيضاً كسماد عالي الجودة يزيد من خصوبة الأرض وإنتاجية المحاصيل، موضحاً أن البيوجاز غاز آمن غير سام عديم اللون، وله شعلة نظيفة زرقاء وينتج عن تخمر المواد العضوية.