عميد طب طنطا يكرم وكيل الكلية ‏للدراسات و10 رؤساء أقسام

أقام الدكتور أحمد غنيم، ‏عميد كلية الطب بجامعة طنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، احتفالية اليوم الخميس، لتكريم الدكتورة إنجي عبد الوهاب، وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، و10 من رؤساء الأقسام بالكلية، لبلوغهم السن القانونية، وذلك بحضور الدكتور وليد سامي، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة سحر هزاع، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وخلال التكريم، أشاد الدكتور أحمد غنيم بما قدمه رؤساء الأقسام العلمية من جهد متميز وعمل دؤوب، مؤكداً أن التكريم يأتي احتفاءً بهم واعترافاً بعطائهم وعرفاناً وتقديراً لما قدموه طيلة فترة توليهم المسؤولية.

وأعرب المكرمون عن شكرهم وتقديرهم للفتة الطيبة من عميد الكلية، موجهين الشكر لرئيس الجامعة، الدكتور محمود ذكي، الداعم لكل العاملين بالجامعة دون استثناء، متمنين لكلية الطب وجامعة طنطا مزيداً من التقدم خلال المرحلة القادمة.

شمل التكريم الدكتور أحمد لطفي، رئيس قسم طب وجراحة العيون، والدكتور ‏علي سيف، رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب، والدكتور أحمد أبو فريخة، رئيس قسم النساء والتوليد، والدكتور ‏عبد الرحمن المشد، رئيس قسم الأطفال، والدكتورة منال عيد، رئيس قسم الباثولوجيا الإكلينيكية، والدكتور محمد ناصر الشيخ، رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة، ‏والدكتور ‏أمجد هندي، رئيس قسم جراحة التجميل، والدكتورة هالة الجندي، رئيس قسم التخدير والعناية ‏المركزة، والدكتورة ‏نهال صلاح، رئيس قسم الصحة العامة، ‏والدكتور أحمد نوفل، رئيس قسم الجراحة العامة.