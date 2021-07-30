رسالة حب وشكر من «آل البيت» لـ السيسي على قرار الأضرحة: ندعو الله أن يجبر خاطر رئيسنا

أرسل الشيخ الشحات العزازي، العالم بالأزهر الشريف، رسالة حب وشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي باسم «آل بيت النبي محمد»، سائلًا الله له أن يبارك فيه ويحفظه ويجزيه خيرًا على قرار تجديد الأضرحة.

وقال «العزازي» خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون» الذي أذيع على فضائية «dmc» أمس الخميس، إنَّ من طهر بيتا من بيوت الله يؤجر عليه، مبينًا أن يسأل الله أن يجازي الرئيس السيسي خيرا ويجبر خواطره كما جبر خواطر المحبين.

وأكّد العالم بالأزهر الشريف أن هذه الرسالة حملها من المحبين ليتمّ توجيهها إلى الرئيس السيسي الذي أمر بتجديد الأضرحة والحفاظ عليها وترميمها، وتجديد مقامات وأضرحة آل البيت، خاصة السيدة نفيسة والسيدة زينب والإمام الحسين بن علي بشكل متكامل.

يُشار إلى أنَّ الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد اجتمع مع رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة اللواء إيهاب الفار مطالبا بترميم الصالات الداخلية بالمساجد والزخارف المعمارية فيها تماشيا مع الطابع التاريخي والروحاني للأضرحة والمقامات مع تطوير كل الطرق والميادين والمرافق المحيطة لها.

وأثنى على القرار أيضًا الشيخ هاني تمام، العالم بالأزهر الشريف قائلًا: «أضم صوتي إلى صوت الشيخ الشحات بالتوجه إلى الرئيس السيسي بكل التقدير والامتنان على هذا القرار الجميل وربنا يكرمك ويجعل ذلك في ميزان حسناتك إن شاء الله وتكون بداية طيبة لكل المساجد، وهذا أمر يخص الناس كافة».

بينما أوضح الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أنَّ شكر الرئيس السيسي واجب، لأن الإسلام أعطانا حرية النقد عند الخطأ وحسن الثناء أيضًا والأدب عند وجود أمور وإنجازات لا تخفى على أحد.