طبيب المشاهير وياسمين عبد العزيز.. خطأ طبي وسقوط في قبضة الأمن

تواصل جهات التحقيق استجواب طبيب المشاهير بعد أن تسبب في خطأ طبي، خلال إجراء جراحة تجميل للفنانة ياسمين عبد العزيز، والتي تعاطف معها رواد منصات التواصل الاجتماعي، بعد أن تحدث زوجها على منصة «فيس بوك» عن حالتها الصحية وطلب الدعاء لها بالشفاء، وتلقي آلاف الرسائل بالدعاء لها بالشفاء العاجل.

أخطاء طبية

بعد 5 ساعات من التحقيق مع جراح شهير يُدعى «م.غ»، متخصص في جراحات التجميل، اشتهر بطبيب المشاهير عقب إجرائه عددًا من العمليات الجراحية التي تسببت في الكثير من الأخطاء الطبية مؤخرا، من بينها الفنانة ياسمين عبد العزيز التي لا تزال ترقد في المستشفى بعد أن تدهورت حالتها الصحية.

حبس طبيب المشاهير

قررت جهات التحقيق حبس طبيب المشاهير لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد أن ألقت أجهزة الأمن القبض عليه، وأودعته قسم الشرطة بعد تحرير محضر له، تمهيدا لعرضه على النيابة العامة، بتهمة إدارة عيادة بدون ترخيص والتسبب في أخطاء طبية كادت أن تودي بحياة المرضى للخطر، مشيرة إلى أن نقابة الأطباء تلقت عددًا من الشكاوى ضد الجراح بعد تحرير محضر رسمي ضده، وأن الفنانة ياسمين عبد العزيز من بين ضحاياه.

فيس بوك وزوجة لاعب شهير

وبحسب مصادر طبية فإن طبيب المشاهير اشتهر مؤخرًا نتيجة الترويج له عن طريق إحدى الصفحات على منصات التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، التي تديرها زوجة لاعب كرة قدم سابق وشهير، عاونته في إغراء بعض السيدات من أجل إجرائه عمليات تجميل لهن مقابل حصولها على نسبة من المريض والطبيب، وأن زوجة اللاعب السابق الذي ينتمي لنادي قمة شهير عملت مع الجراح في مهنة «السمسرة الطبية» بالمخالفة للقانون الذي لا يبيح مهنة السمسار الطبي، وأنه يجب اتهام زوجة اللاعب التي تعاونه وقامت بدور تسويقي كبير له خلال الفترة الماضية، ما كان له بالغ الأثر في وقوع عدد من الضحايا المرضى في عدد من الأخطاء الطبية مؤخرا، وأنها كانت تأخذ سمسرة من المريض والطبيب.