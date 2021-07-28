حركة ضباط الشرطة.. السيرة الذاتية لمدير أمن الدقهلية الجديد

أصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، اليوم الأربعاء، حركة تنقلات ضباط الشرطة السنوية، وقرر تعيين اللواء سيد سلطان، مديرا لأمن الدقهلية، من بين حركة كبيرة، تولى خلالها قيادات شابة المسئولية في مختلف المناصب القيادية في وزارة الداخلية، والذي تولى مناصب في 5 محافظات وهي البحيرة، وكفر الشيخ، ومطروح، والمنوفية، والدقهلية.

وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية، السيرة الذاتية للواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية الجديد

تخرج اللواء سيد سلطان من أكاديمية الشرطة عام 1987 وحصل علي ليسانس القانون والشرطة.

عمل ضابطاً برتبة ملازم ثاني في مديرية أمن البحيرة، ثم معاون مباحث بمديرية أمن البحيرة، وبعدها تم تصعيده إلى رئيس مباحث مركز شرطة دسوق بمديرية أمن كفر الشيخ، ثم مفتش مباحث مركز شرطة دسوق.

وتولى اللواء سيد سلطان موقع رئيس مباحث بمديرية أمن مطروح، ثم مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنوفية، ومدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية، وتم تصعيده إلي حكمدار مديرية أمن الدقهلية «نائب مدير الأمن» ثم مديراً لأمن الدقهلية.

ويعتبر اللواء سيد سلطان من أكثر الضبط معرفة بأمور مديرية أمن الدقهلية حتى تولي فيها عدة مناصب قيادية، جعلته يتعرف على كل كبيرة وصغيرة في نطاق المحافظة، علاوة علي معرفته بضباط الشرطة بها جيداً، وهو ما يجعل كافة الملفات الأمنية معروفة جيداً ومدروسة بالنسبة له، ولن يحتاج أي وقت للتعرف عليها، وإنما سيبدأ عمله وهو على علم بكافة الأمور التي يتطلبها المنصب الجديد.

وتُعد محافظة الدقهلية واحدة من أكبر محافظات مصر، وتقع في قلب الدلتا، ولذلك فإنها تلامس في حدودها 6 محافظات أخرى، وهي الغربية وكفر الشيخ والقليوبية ودمياط والشرقية وبورسعيد، وهو ما يجعل مهمة الأمن فيها كبيرة وتحتاج إلي كثير من الجهد.