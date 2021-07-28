وزارة الداخلية تجري حركة تنقلات ضباط الشرطة: النجاح بقيادات شابة

عكست حركة وزارة الداخلية لتنقلات ضباط الشرطة التى اعتمدها اللواء محمود توفيق وزير الداخلية اليوم، عددا من التطورات الأمنية التي تشهدها الوزارة، بالإضافة إلى التأكيد على النجاحات التي تحققت على أرض الواقع، خلال الفترة الماضية، وهو ما يؤكده إبقاء اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وتجديد الثقة في عدد من القطاعات الأمنية.

وزارة الداخلية تجري حركة تنقلات ضباط الشرطة

وجرى تجديد الثقة فى اللواء عادل جعفر مساعدا للوزير لقطاع الأمن الوطني، وهو ما يبرهن على نجاح خطة الوزارة في كبح العمليات الإرهابية، إن لم يكن القضاء على الإرهاب، بخلاف تجديد الثقة في اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، بفضل جهوده فى مكافحة الجريمة الجنائية، وتحقيق نجاحات أمنية باهرة في القضاء على البؤر الإجرامية.

راعت حركة وزارة الداخلية لتنقلات الشرطة، تدعيم بعض القطاعات التى تحتاج الى تدعيم بوزارة الداخلية، وفقا لمتطلبات العمل الأمنى في المرحلة الراهنة، حيث جرى تدعيم إدارات الحماية المدنية على مستوى الجمهورية، خاصة أقسام المفرقعات، وتدعيم الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات المنوط بها مكافحة الجريمة الاليكترونية، خاصة متابعة الصفحات الإخوانية الإرهابية، ومواقع العناصر الإرهابية التى تتبنى الأعمال التخريبية فى البلاد، بالإضافة الى تدعيم قطاع حقوق الانسان بعدد وافر من الضباط.

حركة الضباط

ويحرص اللواء محمود توفيق وزير الداخلية في حركة الوزارة لتنقلات ضباط الشرطة على اختيار القيادة المناسبة فى المكان المناسب؛ لضمان الوصول بمعدلات الأداء إلى المستويات القياسية، وهو ما يدفعه إلى إجراء تغييرات فى مختلف مستويات القيادة بالوزارة على مدار العام، دون الحاجة لانتظار الحركة العامة، وهو ما انعكس ايجابيا على معدلات الأداء الأمنى بشهادة الجميع، وفى مقدمتهم المواطن الذى تبدل شعوره من الخوف إلى الأمان والشعور بالثقة في أجهزته الأمنية.

وشهدت تعزيز مديريات الأمن والجهات الخدمية الجماهيرية بأفضل العناصر وظيفياً وصحياً للإرتقاء بالخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين، مع مراعاة الظروف الإجتماعية والصحية للضباط، فى إطار القواعد تحقيقاً للإستقرار الإجتماعى والنفسى والوظيفى.

وشهدت وزارة الداخلية لتنقلات الشرطة إحالة عددا من الضباط الذين أوفوا العطاء للمعاش، وترقية آخرين من مستحقي الترقية وفق المعايير الموضوعية في مختلف الرتب، والدفع بقيادات شابة لتولي مناصب قيادية، بهدف ضخ دماء جديدة بالعديد من مديريات الأمن، والقطاعات الأمنية، لتتمكن من الاضطلاع بمسؤولياتها الأمنية، واستكمال مسيرة تطوير منظومة العمل الشرطي وفق استراتيجية الوزارة في المرحلة المقبلة، وترسيخ سياستها في إعلاء مبدأ سيادة القانون، والموائمة بين تحقيق الأمن بمفهومة الشامل ومراعاة حقوق الإنسان وحسن معاملة المواطنين.

وشملت حركة التنقلات والترقيات التى اعتمدها اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، 13 مساعدا لوزير الداخلية، و10 مدراء أمن و7 مديري ادارات عامةومن أبرز من شملتهم الحركة، تعيين اللواء معتز توفيق مساعدا للوزير لقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، واللواء أشرف ربيع مساعدا للوزير لمنطقة سيناء، واللواء عصام عثمان مساعدا للوزير لمنطقة جنوب الصعيد، واللواء ناصر حريز مساعدا للوزير لمنطقة القناة، واللواء أحمد فاروق القرن مساعدا للوزير لمنطقة شرق الدلتا، واللواء محمود خليل مساعدا للوزير لمنطقة شمال الصعيد، واللواء رفعت نصار مساعدا للوزير لمنطقة البحر الأحمر.