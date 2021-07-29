«الصحة» توضح شروط التبرع بـ«بلازما الدم» ومواعيد عمل المراكز.. إنفوجراف

حددت وزارة الصحة والسكان، ‎شروط التبرع ببلازما الدم، بالإضافة إلى مواعيد عمل مراكز تجميع البلازما على مستوى الجمهورية، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للتصنيع والاكتفاء ‎الذاتي من مشتقات البلازما.

وأوضحت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أن تجميع البلازما سيضع مصر في مصاف الدول الرائدة في مجال تجميع وتصنيع مشتقات البلازما، موضحة أن مصر من أوائل الدول العربية والإفريقية، التي سعت لتوطين هذه الصناعة، بهدف تأمين احتياجات المرضى من المستحضرات الدوائية المشتقة من البلازما.

وفي هذا الصدد ترصد «الوطن»، ‎شروط التبرع ببلازما الدم، ومواعيد العمل وأسماء وعناوين مراكز تجميع البلازما على مستوى الجمهورية، وفقًا لما أعلنت عنه وزارة الصحة، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تغطي قطاع الصحة في مصر على مدار الساعة.

شروط التبرع ببلازما الدم

ـ أن يتراوح عمر المتبرع ما بين 18 و60 عامًا.

ـ أن يكون وزن المتبرع أكثر من 50 كيلو.

ـ ضرورة انتظام الضغط.

ـ يشترط عدم أخذ المتبرع للأنسولين، إذا كان المتبرع مريضًا بالسكر.

ـ يشترط ألا يعاني المتبرع من أي مشاكل صحية، في القلب، الكبد، الكلى، أو الغدة الدرقية.

وأوضحت «الصحة» أنه يجرى الكشف على المتبرع، وفحصه، للتأكد من أن حالته الصحية، مناسبة للتبرع بالبلازما.

أهمية التبرع ببلازما الدم

ـ البلازما هي المصدر الرئيس لتصنيع المشتقات مثل عوامل التجلط التي تعتبر العلاج الوحيد لمرضى النزيف المزمن «الهيموفيليا».

ـ يصنع منها البروتينات الهامة، لعلاج مرضى التهابات، وسرطانات الكبد، ومرضى الكلى.

أسماء وعناوين مراكز تجميع البلازما على مستوى الجمهورية

وأعلنت الصحة أنه جرى تحديد 6 مراكز لتجميع البلازما بـ5 محافظات على مستوى الجمهورية لاستقبال المتبرعين، كالآتي:

ـ مركز الدكتور إيهاب سراج الدين لخدمات نقل الدم، وتجميع البلازما بالعجوزة، محافظة الجيزة.

ـ المركز الإقليمي لنقل الدم وتجميع البلازما بالعباسية، محافظة القاهرة.

ـ المركز الإقليمي لنقل الدم بمدينة دار السلام.

ـ المركز الإقليمي لنقل الدم بمدينة طنطا، محافظة الغربية.

ـ المركز الإقليمي لنقل الدم، بمحافظة المنيا.

ـ المركز الإقليمي لنقل الدم، بمحافظة الإسكندرية.

مواعيد عمل مراكز تجميع البلازما على مستوى الجمهورية

ونوهت وزارة الصحة والسكان إلى مواعيد جميع مراكز تجميع البلازما على مستوى الجمهورية، موضحة أنها تعمل اعتبارًا من الساعة الثامنة صباحًا، وحتى الثامنة مساءً، على أن يكون الحجز بأسبقية الحضور بالمركز.