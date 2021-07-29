مصدر يكشف حقيقة خضوع ياسمين عبدالعزيز لجراحة جديدة خارج مصر

نفى مصدر مقرب من الفنانة ياسمين عبدالعزيز، ما تردد من أنباء بشأن تطلب حالتها الصحية الخضوع لجراحة جديدة خارج مصر خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الحالة الصحية لياسمين شبه مستقرة، ومن المقرر مغادرتها للمستشفى خلال الساعات القليلة المقبلة، بحيث تعود لمنزلها لاستكمال علاجها تحت إشراف طبي، مضيفا أن زوجها الفنان أحمد العوضي، يلازمها دوما في المستشفى.

وأوضح المصدر، أن ياسمين واعية تماما لما يحدث حولها، ولكن لا زال الأطباء يمنعون الزيارات عنها، ومن المقرر أن يستمر منع الزيارة عند عودتها لمنزلها.

بداية الأزمة الصحية للفنانة ياسمين عبدالعزيز

وكان الفنان أحمد العوضي، أعلن في 17 يوليو الماضي، عن خضوع ياسمين عبدالعزيز لعملية جراحية عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، إذ كتب: «الرجاء الدعاء بظهر الغيب لزوجتي وحبيبتي ياسمين، هي في العمليات ومحتاجة دعواتكم، اللهم إنك أنت الشافي المعافي، بقدرتك علي كل شيء، اللهم أرفع عنها البلاء والوباء واشفيها وعافيها».

ولم تمر ساعات علي هذا المنشور، وعاوز العوضي الكتابة مجدداً عن زوجته بكلمات مؤثرة، أعرب فيها عن ضعفه الشديد بعد جراحة زوجته، ودعاها لمقاومة أزمتها الصحية كي تعود إليه مجدداً، لأنه لا يقوي علي العيش بدونها.

ولاقي المنشور تداولاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التي تحولت إلي ساحة دعاء للفنانة ياسمين عبدالعزيز.

آخر أعمال ياسمين عبدالعزيز في الدراما التليفزيونية

وكانت آخر أعمال ياسمين عبدالعزيز مسلسل «اللي مالوش كبير» الذي جمعها بالنجم أحمد العوضي في دراما رمضان الماضي، وشاركهما البطولة كل من خالد الصاوي، خالد سرحان، دينا فؤاد، إيمان السيد، فتوح أحمد، عايدة رياض، هدي الإتربي وكوكبة من النجوم، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفي فكري.