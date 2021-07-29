رئيس جامعة سوهاج يشهد تخرج الدفعة الثالثة من كلية الصيدلة

شهد الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم، رئيس جامعة سوهاج، اليوم الخميس، فعاليات حفل تخريج الدفعة الثالثة من طلاب كلية الصيدلة، بالمركز الدولي للمؤتمرات بمقر الجامعة الجديد، بحضور الدكتور صفا محمود السيد، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور مجدي القاضي، القائم بعمل عميد كلية الصيدلة، والدكتورة كريمة حامد، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، والدكتور أحمد القاضي، نقيب الصيادلة، والدكتورة إيزيس وهيب، مدير إدارة الصيادلة، والدكتور محمد صلاح، وكيل الكلية لشئون الطلاب، ونخبة من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس، وأولياء أمور الخريجين.

وفي بداية كلمته، رحب رئيس الجامعة بضيوف الحفل، معرباً عن سعادته بالاحتفال بتخريج الدفعة الثالثة من كلية الصيدلة، والتي تضم 386 طالباً وطالبه، ووجه «عزيز» الشكر لأولياء الأمور على مجهودهم مع أبنائهم، وتحملهم الرحلة الشاقة، كما وجه رسالة شكر إلى أعضاء هيئة التدريس بالكلية، على مجهوداتهم ودورهم في تخريج تلك الدفعة الاستثنائية، التي واجهت العديد من التحديات بسبب جائحة كورونا، متمنياً للخريجين دوام التوفيق والنجاح والاستمرار في تلقي العلم وتطوير مهاراتهم في المجال الصيدلي.

وأعرب الدكتور مجدي القاضي عن سعادته بالاحتفال بتخريج جيل جديد من الصيادلة، مقدماً خالص الشكر والتقدير لأولياء الأمور علي الجهد المبذول خلال سنوات الدراسة بمختلف المراحل التعليمية وصولاً لهذه اللحظات السعيدة، مقدماً تهنئة خاصة للطلاب، معرباً عن أمله أن يكون الطموح والتميز ضمن أهدافهم المستقبلية، وأن تتجلى مساهماتهم في مجال تطوير صناعة الدواء في مصر.

ومن جانبه، رحب الدكتور محمد صلاح بضيوف الجامعة لمشاركة الخريجين هذه المناسبة الغالية، موجهاً خالص الشكر لإدارة الجامعة علي دعمها المستمر للكلية في كافة المجالات والأنشطة الطلابية، موضحاً أنه علي مدار سنوات الدراسة الجامعية المليئة بالتجارب والخبرات، حرصت إدارة الكلية علي إمداد الطلاب بالتعليم الأكاديمي علي الوجه الأكمل، بالإضافة إلى استخدام التقنيات المتطورة في الجانب العملي والتدريبي الذي يتماشى مع المعايير الدولية للجودة ويتناسب مع احتياجات سوق العمل العالمي.

وفي ختام حفل التخرخ، أدى طلاب الدفعة الثالثة من خريجي كلية الصيدلة القسم أمام نقيب الصيادلة والحضور، كما تم تكريم أوائل الطلاب الخريجين خلال فعاليات الحفل.