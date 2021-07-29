«الهجرة»: نصحح المعلومات الخاطئة عن الدولة المصرية من خلال 20 برنامجا

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن الوزارة تعمل على تصحيح الأفكار المغلوطة تجاه الدولة المصرية من خلال أكثر من 20 برنامجًا لأبناء الجيلين الثاني والثالث من المغتربين.

ولفتت إلى أن البرامج تُعد بالتنسيق مع وزارة الدفاع، والتي قامت بتنظيم زيارات لهؤلاء المصريين لقوات الصاعقة وأكاديمية ناصر العسكرية وكلية الشرطة، «إحنا كده مش بنحصنهم بس ضد الأفكار السلبية ضد الدولة، ولكن كمان هيكونوا سفراء مصريين بالخارج، وبيتكلموا بلسان الدول اللي عايشين فيها».

وأضافت «مكرم»، خلال استضافتها ببرنامج «حديث العرب من مصر»، والذي تقدمه الدكتورة درية شرف الدين، على القناة الفضائية المصرية الأولي، أن الأسرة المصرية تقدر ما تقوم به الوزارة من أجل ربط الجيلين الثاني والثالث من المقيمين بالخارج مع الدولة المصرية، مشيرة إلى أن المصريين بالخارج أبدوا استعداداتهم للمشاركة في كل ما يتعلق بمستقبل مصر.

وأوضحت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن الفنان مينا مسعود زار مصر مرتين من قبل، وطلبت منه الوزارة أن يكون سفيرًا لمبادرة «اتكلم عربي»، وبالفعل حشد عددًا كبيرًا من المصريين بالخارج وطلب منهم الحديث باللغة العربية وتعلمها،لافتة إلى أن الفنان رامي مالك، الحاصل على جائزة أوسكار لم يأت إلى مصر حتى الآن.

وأكدت أن المصريين بالخارج دائمًا ما يكونون بحاجة للاهتمام، وأن يشعروا بأن دولتهم تقف بجوارهم وتستمع لمشكلاتهم، لافتة إلى تحرك الوزيره لحصول العمال البسطاء في دول الخليج على حقوقهم جراء وقوع الحوادث الفردية التي يقوم بها بعض المواطنين هناك.

وذكرت، أن الوزارة ستقف بجوار المصريين بالخارج وتدعمهم، «بالنسبة ليهم جديدة إن الوزيرة ترد عليهم على الواتس آب، أو إني أكلمهم أبارك لهم بنجاح أبنائهم، ودي مش وزارة الهجرة، ولكن ده شكل الدولة المصرية الجديدة».