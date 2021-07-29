مكرم: الكنيسة المصرية في كينيا استقبلت المصريين أثناء جائحة كورونا

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزير الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن ملف المصريين في أفريقيا كان منيسا منذ فترة طويلة، وفي ظل زيارات الرئيس عبد الفتاح السيسي لعدد من الدول الأفريقية، استغلت الوزارة القوى الناعمة من المصريين بالدول الأفريقية، وتم إطلاق مبادرة جديدة لهم حملت اسم «صوت مصر في أفريقيا»، موضحة «عددهم بسيط بيتراوح من 300 لـ400 فرد في كل دولة أفريقية، وأكبر جالية للمصريين بأفريقيا، في جنوب أفريقيا، ولكنها تعاني من توغل جماعة الإخوان هناك».

وأضافت «مكرم»، خلال استضافتها ببرنامج «حديث العرب من مصر»، الذي تقدمه الدكتورة درية شرف الدين، المذاع على الفضائية المصرية الأولي، أن الكنيسة المصرية في كينيا فتحت قبابها للمصريين في كينيا، واستقبلت المصريين طيلة 3 أسابيع أثناء جائحة فيروس كورونا، حتى وصلت الطائرات المصرية إلى إعادتهم لمصر مرة أخرى.

وأوضحت أن الوزارة تعمل على مناقشة وتفنيد كافة أفكار المصريين بالخارج الواردة للوزارة، من أجل تطويرها وإحداث طفرة فيها، ويتم ذلك بالاستعانة بالوزارات المعنية لتحقيق مثل تلك الأفكار بشكل رائد على الأرض.

وأكدت أنه وبالنسبة لإستراليا، فقد زارتها 4 مرات من قبل، وكانت مثل تلك الزيارات هي أول زيارة قام بها وزير مصري إلى إستراليا، لافتة إلى أنها قد زارت نيوزيلاندا بعد حادث إطلاق النار على المصليين بأحد المساجد هناك، وكان للزيارة أثر طيب في نفوس المواطنين المصريين هناك، «جماعة الإخوان المسلمين في نيوزيلاندا، قالت للمصريين هناك فين دولتكم.. إحنا مشوفناش منها حد يجي يوقف جنبكم، وزيارتي ليهم كان ليها أثر طيب في نفوسهم جميعا».

وأشارت إلى أن شريحة الدارسين في الخارج، تنظر إليهم الوزارة على كونهم الطلاب الذين يقوموا بإنهاء مرحلة الثانوية العامة ويسافرون لاستكمال دراساتهم الجامعية في الخارج، وهم العقول المصرية المهاجرة التي تحرص الوزارة بالتواصل معهم بشكل دائم ودوري.

وتابعت: «كل المصريين بالخارج زي ما ليهم طلبات عليهم أيضا حقوق على الدولة المصرية، ونفسي أدعم جهود للدولة من خلال المصريين بالخارج، وأنشط جالية للمصريين في الخارج بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا».