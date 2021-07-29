يحيى زكي: بدء العمل في المنطقة الروسية بقناة السويس قبل نهاية 2021

قال المهندس يحيى زكي، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إنه بحث خلال زيارته إلى روسيا تفاصيل مشروع إقامة المنطقة الاقتصادية في قناة السويس، موضحًا أن الاتفاقية «إطارية» فقط، وعقود التشغيل لم تنته بعد، ولذلك فإن الهدف الأول من زيارته إلى روسيا الأيام الماضية هو الانتهاء من العقد التشغيلي، ووضع برنامج زمني للتنفيذ.

وأشار إلى الاتفاق على توقيع العقد نهاية 2021، على أن يبدأ العمل الفعلي على أرض الواقع في المنطقة الروسية قبل نهاية العام الجاري.

وأضاف «زكي»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة» الفضائية، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، الخميس، أن المنطقة الاقتصادية كان مقررًا إقامتها في شرق بورسعيد، ولكن الجانب الروسي طلب أن تمتد أيضًا إلى العين السخنة، ليكون هناك منطقتين روسيتين، ولكنهما تحت مظلة واحدة، وهذا أمر إيجابي لمصر، وللشركات المنتظر قدومها إلى مصر.

ونوه رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالاتفاق مع روسيا على أن يكون هناك مؤسسة حكومية هي المنوط بها تطوير المنطقة الروسية، وهي التي ستتعامل تعاملًا مباشرًا مع الشركات الروسية، والتي ستمولها، وتشرف على عملها، لافتًا إلى أن وجود طرف قوي لديه قدرات تمويلية عالية، وأفكار اقتصادية كان أمر مهم بالنسبة لمصر.

وكشف أنه في نهاية أغسطس، سيجري وفد روسي زيارة إلى مصر لتحديد مناطق العمل، وستكون بمساحة حوالي 500 ألف متر في العين السخنة، ومليون متر في شرق بورسعيد، وفي أوائل شهر أكتوبر سيأتي وفد من الشركات الروسية الراغبة في العمل بمصر، لمعرفة التسهيلات والحوافز وقوانين العمل.

وشدد على أنهم اتفقوا على المعايير التي تحدد نوعية الشركات المطلوبة للعمل في مصر، لتغطية الفجوة التصنيعية في بعض المجالات، والتقوا مع 10 شركات لمعرفة تفاصيل إقامة مشروعات لهم في مصر.