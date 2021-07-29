2000 جنيه معاش لـ العمالة غير المنتظمة.. «التأمينات» توضح الشروط

قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن الدولة تعمل على تأمين العمالة غير المنتظمة، وتولي لهم اهتمامًا كبيرًا تزامنًا مع تنفيذ المشروعات القومية العملاقة على أرض مصر، مبينًا أن المواطنين ليس لديهم وعي تأميني بأن الأموال التي تُقطع من رواتبهم من أجل الحصول على المعاش في المستقبل.

وأضاف «عوض»، خلال استضافته في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة « الحياة» الفضائية، اليوم الخميس، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن الشخص إذا أمن على نفسه لمدة 3 أشهر ووقع له حادث ستحصل عائلته على معاش يصل إلى 900 جنيه، مبينا أن التأمينات تعمل على أن يكون المعاش في المستقبل لا يقل عن 2000 جنيه.

وأوضح رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن مظلة الحماية الاجتماعية الموجودة في الدولة ستستمر في صرف المعاش للفتيات اليتميات حتى تتزوج، وستحصل على منحة زواج عند زواجها كما سيحصل الابن على المعاش حتى وقت معين، وستحصل الزوجة على معاش حتى تموت.

وأكد رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن العمالة غير المنتظمة يجرى حصرها من جانب وزارة التخطيط والقوى العاملة، مشيرًا إلى أن الحصر يجرى من أجل تحقيق الحماية الاجتماعية لهم، لافتًا إلى وجود غطاء تشريعي بعد صدور قانون المعاشات الجديد الذي سيحمي العمالة غير المنتظمة.

وتابع رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي: «أقل أجر للتأمين عليه 1200 جنيه، وبيدفع صاحب العمل جزء والشخص المتأمن عليه بنسبة 12% و9% على الترتيب، الشخص يحصل على معاش في 3 حالات إذا وصل لسن الـ 60، وإذا توفى وهومؤمن عليه وأتم 20 عامًا من التأمينات ويريد الحصول على معاش مبكر».

وواصل رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي: «عمال البناء والنقل البري والمحاجر والصياديين كل دول عمالة غير منتظمة وبرضه عمال الصيد في المراكب على البحر، وكذلك أي حرفي أو صاحب مهنة، والسايس والخدم اللي بيشتغلوا في البيوت ومفيش مهنة في مصر إلا ويمكن تدخل التأمين الاجتماعي عشان تدخل القطاع الرسمي للدولة من خلال حوافز كثيرة، وعشان تفتح ملف التأمينات مطلوب البطاقة وشهادة ميلاد مميكنة وطلب اشتراك ويجرى توقيع الكشف الطبي عليه ومش هيتحمل تمن الكشف حتى».