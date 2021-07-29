«خرج ولم يعد».. إعانة شهرية من «التأمينات» لأهل صاحب المعاش إذا اختفى

أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن قانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019 نص على صرف إعانة شهرية للمستحقين، في حالة فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش، تعادل ما يستحقونه عنه من معاش بافتراض وفاته، وتصرف اعتبارا من أول الشهر الذي فقد فيه، إلى أن يظهر أو تثبت وفاته حقيقة أو حكما.

الإعانة تعادل المعاش المقرر في تأمين إصابات العمل

وأوضحت التأمينات، أنه وفقا لنص المادة «34» من قانون التأمينات والمعاشات، إذا كان فقد المؤمن عليه أثناء تأدية عمله، فتقدر الإعانة بما يعادل المعاش المقرر في تأمين إصابات العمل والمعاش المقرر في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.

ووفقا لقانون التأمينات، فإن اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحدد الإجراءات الواجب اتخاذها لاثبات حالة الفقد، بالإضافة إلى القواعد والإجراءات الواجب اتخـاذها حيال المبالغ التي صـرفت للمسـتحقين في حالة العثور على المؤمن عليه أو صاحب المعاش حيا.

ونص القانون على أنه بعد فوات 4 سنوات من تاريخ الفقد أو ثبوت الوفاة، يعتبر تاريخ الفقد هو تاريخ انتهاء الخدمة، وذلك في تقدير جميع الحقوق التأمينية، وفقا لأحكام هذا القانون، مؤكدا أن الإعانة السابق صرفها تعتبر معاشا.

تفاصيل طلب معاش إضافي

ووفق قانون التأمينات، فإنه يجوز للمؤمن عليه الذي يزيد أجره على الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني، أن يطلب الحصول على معاش إضافي من الهيئة، مقابل الاشتراك عن الجزء الزائد عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني، بما لا يجاوز «100%» من الحد الأقصى لأجر الاشتراك؛ إذ جاء في نص المادة «39»، أنه ينشأ حساب شخصي في صندوق التأمين الاجتماعي مقابل الحصول على معاش إضافي للمؤمن عليه.

في سياق آخر، تبدأ الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية صرف معاشات شهر أغسطس 2021، يوم الأحد المقبل، لنحو 10 ملايين و500 ألف مواطن، من منافذ البريد والبنوك.