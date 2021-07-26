طرق الاستفادة من قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة..«التأمينات» توضح

كشف اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عن طرق الاستفادة من قواعد البيانات المتاحة الخاصة بالعمالة غير المنتظمة ، وكيفية تعظيم الاستفادة منها لدى وزارة القوى العاملة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، واستخدامها من أجل ضمان التغطية التأمينية لكل العاملين بالمنشآت المخاطبة بأحكام قانون العمل.

طرق الاستفادة من قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة

وأضاف «عوض» في تصريحات له على هامش توقيعه بروتوكول التعاون مع وزارة القوى العاملة، اليوم، أن من بين طرق الاستفادة من قواعد بيانات العمالة غير المنتظمة، المتوافرة بوزارة القوى العاملة، إجراء التفتيش اللازم عليها وتبادل المعلومات والتقارير بين الطرفين يما يتعلق بالعمالة غير المنتظمة، ومد الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة من خلال التأمين الاجتماعي عليهم في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابة العمل، وتعظيم الاستفادة من قواعد البيانات المتاحة لدى الطرفين فيما يتعلق بالمنشآت المتعثرة، وفقًا لأحكام القانون رقم 156 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية بشأن صندوق إعانات الطوارئ للعمال.

«سعفان»: سجلنا أكثر من 100 ألف عامل غير منتظم

وكشف محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن الوزارة قامت بالعديد من حملات حصر وتسجيل أكثر من 100 ألف عامل غير منتظم، على مستوى عدد من المشروعات القومية بالمحافظات خلال الفترة الماضية.

وقال الوزير إن عمليات الحصر تشمل في الوقت ذاته التسجيل وتدقيق البيانات، ومنح العامل شهادة بمستوى مهارته وترخيص مزاولة الحرفة، وإثبات مهنته ببطاقة الرقم القومي، موضحًا أن حملات الحصر تشارك في مصلحة الأحوال المدنية، وتمنح العامل كل ذلك مجانًا، وفي مواقع العمل دون الحاجة إلى الانتقال إلى أي جهة، وبذلك تكون قاعدة بيانات العمالة مدرجة في مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية.

وشدد «سعفان» على قيام كل الجهات المعنية ووسائل الإعلام بضرورة توعية العمال بأهمية الاشتراك في التأمين الاجتماعي وتحفيزهم على ذلك، والقيام ببرامج توعوية وتعريفية لمميزات النظام التأميني، بالتنسيق مع الهيئة، والقيام بعمليات التفتيش على المنشآت المخاطبة بأحكام قانون العمل والتحقق من التغطية التأمينية على جميع العاملين وموافاة الهيئة بذلك.