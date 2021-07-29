توفيق عبدالحميد يعود من بوابة المسرح بعد غياب 11 عاما: وحشتوني

كشف الفنان توفيق عبد الحميد، عن عودته إلى الساحة الفنية مُجددًا، بعد غيابٍ دام نحو 11 عامًا، حيث كانت آخر أعماله مسلسل «سي عمر وليلى أفندي» الذي عُرض عام 2010.

وقال توفيق عبد الحميد، لـ«الوطن»، إنه سيعود من خلال خشبة المسرح، بعرض جديد سيتولى إخراجه المخرج ناصر عبد المنعم، ومن المُفترض عرضه من خلال البيت الفني للمسرح.

وأوضح توفيق عبد الحميد، أنه لازال في فترة التحضيرات، بينما لم يتحدد الموعد النهائي للعرض بعد، رافضًا الإفصاح عن ملامح المشروع، قائلًا: «الكلام سابق لآوانه.. والجمهور وحشني».

توفيق عبد الحميد: أنا عاوز أمثل عشان أستمتع

وكان الفنان توفيق عبد الحميد، نفى ما تردد بشأن اعتزاله الفن، بعد اختفاء كامل، دام عقدًا كاملًا، بعد مسلسل «سي عمر وليلى أفندي»، مؤكدًا أنّ هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة، ولم يتخذ هذا القرار إطلاقًا.

وقال في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إن السبب الرئيسي وراء اختفائه عن الشاشة طوال هذه الفترة، يرجع إلى عدّم وجود عمل جيد يُعيده إلى البلاتوه مُجددًا، حسب قوله.

وأكد أنه سيعود للشاشة، في حال وجود سيناريو جيد يدفعه إلى الساحة مُجددًا، قائلًا: «أنا مش بمثل بحثًا عن الشهرة والمال.. أنا عاوز أمثل عشان أستمتع».

وعلق الفنان توفيق عبدالحميد على إعلان الفنان حمادة هلال، عن وجود جزء ثان من فيلم «حلم العمر»، والذي قدّماه سويًا قبل 12 عامًا، مؤكدًا بقوله: «أول مرة أسمع المعلومة دي.. ماحدش كلمني من صُنّاع الفيلم».

وكشف عن موقفه من فكرة تقديم جزء ثان من الفيلم، قائلًا: «لست ضد الأمر، لكن لا أعرف شيئًا عنه حتى الآن»، موضحًا أنه من الوارد استبعاد دوره في الجزء الجديد وانتهاء حكايته بنهاية الجزء الأول.