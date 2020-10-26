توفيق عبد الحميد عن اختفائه: لم أعتزل و"مستني عمل جيد يعيدني للشاشة"

نفى الفنان توفيق عبد الحميد ما يتردد بشأن اعتزاله الفن، بعد اختفاء كامل، دام عقدا كاملا، بعد مسلسل "سي عمر وليلى أفندي"، مؤكدًا أنّ هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة، ولم يتخذ هذا الأمر إطلاقًا.

وقال "عبد الحميد" لـ"الوطن" إن السبب الرئيسي وراء اختفائه عن الشاشة طوال هذه الفترة، يرجع إلى عدّم وجود عمل جيد يُعيده إلى البلاتوه مُجددًا، حسب قوله.

وأكد أنه سيعود للشاشة، في حال وجود سيناريو جيد يدفعه إلى الساحة مُجددًا، قائلًا": "أنا مش بمثل بحثًا عن الشهرة والمال.. أنا عاوز أمثل عشان أستمتع".

وعلق الفنان توفيق عبدالحميد على إعلان الفنان حمادة هلال، عن وجود جزء ثان من فيلم "حلم العمر"، والذي قدّماه سويًا قبل 12 عامًا، مؤكدًا بقوله: "أول مرة أسمع المعلومة دي.. ماحدش كلمني من صُنّاع الفيلم".

وكشف "عبدالحميد" لـ"الوطن"، عن موقفه من فكرة تقديم جزء ثان من الفيلم، قائلًا: "لست ضد الأمر، لكن لا أعرف شيئًا عنه حتى الآن"، موضحًا أنه من الوارد استبعاد دوره في الجزء الجديد وانتهاء حكايته بنهاية الجزء الأول.

وجسد توفيق عبدالحميد دور مُدرب يُدعى "الكابتن عادل"، كان يتولى تدريب "أحمد" الذي جسده حمادة هلال، إذ كان مؤمنًا بموهبته، ورأى أن فوزه في بطولة الجمهورية يُعد فوزًا شخصيًا له.

وتساءل "عبدالحميد" بقوله: "هل سيكون دوري مؤثرًا من عدّمه؟.. هل سيكون هناك ربط مع أحداث الجزء الأول؟"، قائلًا: "أنا مش عارف حاجة".

وكان الفنان حمادة هلال، قد أثار جدلًا واسعًا بعد إعلانه عن تقديم جزء ثان من فيلم "حلم العمر"، الذي عُرض الجزء الأول منه قبل 12 عامًا، وشاركه البطولة الفنانة هالة فاخر وتوفيق عبدالحميد.

ونشر حمادة هلال، مقطع فيديو من فيلمه "حلم العمر"، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، مُعلقًا عليه بقوله: "الجزء الثاني قريبًا إنّ شاء الله".

فيلم "حلم العمر" تدور أحداثه حول شاب فقير يعشق رياضة الملاكمة من صغره ويحاول الوصول فيها إلى مرحلة متميزة بمساعدة المدرب الخاص به، في الوقت الذي يرتبط فيه بفتاة من عائلة ثرية جدًا، مما يسبب مشاكل عديدة له بواسطه أهلها والشخص الآخر الذي يريد الارتباط بها، مما يؤثر عليه نفسيًا، ويهدد مستقبله في هوايته المفضلة.

وأعرب عدد من متابعي حمادة هلال، عن دهشتهم من وجود جزء ثاني للفيلم، بعد مرور 12 عامًا تقريبًا، إذ قالت فتاة تُدعى "شريفة": "جزء تاني!! معقول والله"، فيما قالت "ريم": "بتهزر".

وأبدت "ندى" سعادتها بوجود جزء جديد للفيلم، إذ قالت": "بجد.. احلف.. مبروك"، فيما أشادت "أريج" بهذا العمل السينمائي، واصفة إياه بأنه من أفضل الأفلام المصرية التي عُرضت في السنوات الأخيرة.

يذكر أنّ فيلم "حلم العمر" عُرض لأول مرة عام 2008، وهو من بطولة حمادة هلال، وهالة فاخر، وتوفيق عبد الحميد، ومنة عرفة، ورامي وحيد ودينا فؤاد وعزت أبو عوف وصبحي خليل ورضا حامد، وهو من تأليف نادر صلاح الدين وإخراج وائل إحسان.