يهتم الكثيرون بالبحث عن أسعار الفاكهة في مصر اليوم، سواء في الأسواق المحلية أو السوبر ماركت، والتي حققت استقرار دون تغيير، بسبب توافر المعروض من الفواكه المختلفة، وفي هذا الصدد، ترصد «الوطن»، أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم الجمعة 30 يوليو 2021، التي تنوعت بين الموز والمانجو والبرقوق.

أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم

واصلت أسعار الفاكهة استقراراها في أسواق مصر اليوم الجمعة، ولم تتغير أسعار أغلب الأنواع، والتي جاءت على النحو التالي:

سعر العنب

وصل سعر الكيلو جرام من العنب البناتي والأحمر اليوم، إلى 15 جنيهًا، بينما سجل الكيلو جرام من العنب الأسود اليوم، نحو 25 جنيهًا.

سعر التفاح

ووصل سعر كيلو التفاح البلدي إلى 15 جنيهًا، والأمريكاني سجل نحو 35 جنيهًا، والإيراني والسكري بنحو 40 جنيهًا للكيلو الواحد.

سعر الخوخ

استقر سعر الكيلو جرام من الخوخ البلدي اليوم، عند 15 جنيهًا.

سعر الكنتالوب

بلغ سعر الكيلو جرام من الكنتالوب في الأسواق اليوم الجمعة، نحو 6 جنيهات للكيلو.

سعر البلح الرملي

تراوح سعر الكيلو جرام من البلح الرملي اليوم الجمعة، بين 12 إلى 18 جنيهًا.

سعر الشمام

تراوح سعر الكيلو جرام من الشمام بين 5 جنيهات إلى 7 جنيهات.

سعر المشمش

سجل سعر كيلو المشمش الصحراوي اليوم، في الأسواق بين 12 إلى 20 جنيهًا.

سعر التين البرشومي

تراوح سعر الكيلو جرام من التين البرشومي اليوم، بين 15 و20 جنيهًا.

سعر البطيخ

تراوح سعر البطيخ اليوم بين 20 جنيهًا و50 جنيهًا.

سعر البرقوق

وبلغ سعر الكيلو جرام من البرقوق السكري اليوم، نحو 25 جنيهًا، بينما وصل سعر الكيلو جرام من البرقوق الإنجليزي إلى 20 جنيهًا.

سعر المانجو

سجل كيلو المانجو فص نحو 50 جنيهًا، ووصل سعر المانجو عويس إلى 35 جنيهًا، والهندي سجل 25 جنيهًا، كما سجل الكيلو من المانجو الزبدية نحو 20 جنيهًا، وكيلو المانجو البلدي 18 جنيهًا، فيما وصل سعر كيلو المانجو الدبشة إلى 15 جنيهًا، والصديقة 20 جنيهًا.