استقرت أسعار الفاكهة في مصر اليوم سواء في الأسواق المحلية أو السوبر ماركت، وذلك بسبب توافر المعروض من الفواكهة المختلفة، ولم تحدث أي تغيرات متعلقة بالأسعار منذ أمس إلا في سعر التفاح الذي ارتفع بداية الأسبوع نحو 5 جنيهات في الكيلو، أما باقي الأصناف فقد حافظت على أسعارها ثابتة.

وترصد «الوطن»، أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم الأربعاء 28 يوليو 2021، التي تنوعت بين الموز والمانجو والبرقوق، لاهتمام قطاع كبير من المواطنين بأسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم، كونها من السلع التي لا غنى عن تناولها بشكل يومي لما تحتويه من عناصر غذائية مفيدة يحتاجها الجسم مثل فيتامين سي ودي وغيرها.

أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم

وواصلت أسعار الفاكهة استقراراها في أسواق مصر اليوم الثلاثاء، ولم تتغير أسعار أغلب الأنواع، وجاءت على النحو التالي:

سعر العنب

وصل سعر الكيلو جرام من العنب البناتي والأحمر اليوم، إلى 15 جنيهًا، بينما سجل الكيلو جرام من العنب الأسود اليوم، نحو 25 جنيهًا.

سعر التفاح

وجاء سعر كيلو التفاح البلدي بعد الارتفاع 15 جنيهًا، والأمريكاني ليصبح بـ35 جنيهُا، والإيراني والسكري بنحو 40 جنيهًا للكيلو الواحد.

سعر الكنتالوب

بلغ سعر الكيلو جرام من الكنتالوب في الأسواق اليوم، نحو 6 جنيهات للكيلو.

سعر الخوخ

استقر سعر الكيلو جرام من الخوخ البلدي اليوم، عند 15 جنيهًا.

سعر البلح الرملي

تراوح سعر الكيلو جرام من البلح الرملي بين 12 إلى 18 جنيهًا.

سعر المشمش

سجل سعر كيلو المشمش الصحراوي اليوم، في الأسواق بين 12 إلى 20 جنيهًا.

سعر الشمام

تراوح سعر الكيلو جرام من الشمام بين 5 جنيهات إلى 7 جنيهات.

سعر التين البرشومي

جاء سعر الكيلو جرام من التين البرشومي اليوم، بين 15 و20 جنيهًا.

سعر البطيخ

تراوح سعر البطيخ اليوم بين 20 جنيهًا و50 جنيهًا.

سعر المانجو

سجل كيلو المانجو فص نحو 50 جنيهًا، ووصل سعر المانجو عويس إلى 35 جنيهًا، والهندي سجل 25 جنيهًا، والزبدية سجل 20 جنيهًا، وكيلو المانجو البلدي 18 جنيهًا، وسعر كيلو المانجو الدبشة 15 جنيهًا، والصديقة 20 جنيهًا.

سعر البرقوق

وبلغ سعر الكيلو جرام من البرقوق السكري اليوم، نحو 25 جنيهًا، بينما وصل سعر الكيلو جرام من البرقوق الإنجليزي إلى 20 جنيهًا.