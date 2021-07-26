أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم الأثنين 26 يوليو 2021.. ارتفع التفاح

استقرت أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم الاثنين 26 يوليو 2021، ما عدا التفاح الذي ارتفع سعره نحو 5 جنيهات في الكيلو مع بداية عودة التجار إلى أعمالهم بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك.

اهتمام كبير يوليه الكثير من المصريين تجاه أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم، كونها من السلع التي لا غنى عن تناولها بشكل يومي لاحتواءها على المواد الغذرائية التي يتم شراءها يوميا بفضل أنها تمنح الجسم بالكثير من العناصر الغذائية التي يحتاجها كفيتامين سي ودي وغيرها.

وفي هذا الصدد، ترصد «الوطن»، أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم الاثنين 26 يوليو 2021، والتي تنوعت بين الموز والمانجو والبرقوق على النحو التالي:

أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم

وتباينت أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم الاثنين، ولم تتغير أسعار أغلب الأنواع، والتي جاءت على النحو التالي:

سعر التفاح

ارتفع سعر كيلو التفاح البلدي من 10 جنيهات ليصبح بـ 15 جنيهًا، بينما ارتفع الأمريكاني ليصبح بـ 35 جنيهُا، والإيراني والسكري بنحو 40 جنيهًا للكيلو الواحد

سعر الكنتالوب

بلغ سعر الكيلو جرام من الكنتالوب في الأسواق اليوم نحو 6 جنيهات للكيلو.

سعر الخوخ

واستقر سعر الكيلو جرام من الخوخ البلدي اليوم، عند 15 جنيهًا.

سعر البلح الرملي

وتراوح سعر الكيلو جرام من البلح الرملي بين 12 إلى 18 جنيهًا.

سعر البطيخ

تراوح سعر البطيخ اليوم بين 20 جنيهًا و50 جنيهًا.

سعر المانجو

سجل الكيلو من المانجو فص نحو 50 جنيهًا، ووصل سعر المانجو عويس إلى 35 جنيهًا، والهندي سجل 25 جنيهًا، والزبدية سجل 20 جنيهًا، وكيلو المانجو البلدي 18 جنيهًا، وسعر كيلو المانجو الدبشة 15 جنيهًا، والصديقة 20 جنيهًا.

سعر البرقوق

وبلغ سعر الكيلو جرام من البرقوق السكري اليوم، نحو 25 جنيهًا، بينما وصل سعر الكيلو جرام من البرقوق الإنجليزي إلى 20 جنيهًا.

سعر المشمش

وتراوح سعر كيلو المشمش الصحراوي اليوم في الأسواق بين 12 إلى 20 جنيهًا.

سعر الشمام

تراوح سعر الكيلو جرام من الشمام بين 5 جنيهات إلى 7 جنيهات.

سعر التين البرشومي

وتراوح سعر الكيلو جرام من التين البرشومي اليوم بين 15 و20 جنيهًا.

سعر العنب

وصل سعر الكيلو جرام من العنب البناتي والأحمر اليوم إلى نحو 15 جنيهًا، بينما سجل الكيلو جرام من العنب الأسود اليوم نحو 25 جنيهًا.