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رئيس تونس: أنا حريص على الحقوق والحريات أكثر من أي أحد

قيس سعيد: الدولة ليست دمية تحركها الخيوط

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خالد عبد الرسول
10:15 م | الخميس 29 يوليو 2021
الرئيس التونسي قيس سعيد يؤكد حرصه على الحقوق والحريات

الرئيس التونسي قيس سعيد يؤكد حرصه على الحقوق والحريات

أكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، حرصه على الحقوق والحريات أكثر من أي أحد، مؤكدا أنه التدابير الاستثنائية التي اتخذها كانت لضمان استمرارية الدولة.

وقال الرئيس التونسي: «أنا حريص على الحريات والحقوق أكثر منهم»، مضيفا: «اتخذت هذه التدابير الاستثنائية لضمان استمرارية الدولة».

وأكد الرئيس التونسي، أن الدولة ليست دمية تحركها الخيوط، حسبما ذكرت «سكاي نيوز عربية» في نبأ عاجل.

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