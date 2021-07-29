رئيس تونس: أنا حريص على الحقوق والحريات أكثر من أي أحد

أكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، حرصه على الحقوق والحريات أكثر من أي أحد، مؤكدا أنه التدابير الاستثنائية التي اتخذها كانت لضمان استمرارية الدولة.

وقال الرئيس التونسي: «أنا حريص على الحريات والحقوق أكثر منهم»، مضيفا: «اتخذت هذه التدابير الاستثنائية لضمان استمرارية الدولة».

وأكد الرئيس التونسي، أن الدولة ليست دمية تحركها الخيوط، حسبما ذكرت «سكاي نيوز عربية» في نبأ عاجل.