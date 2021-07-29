شريف منير يكشف عن «جروب المشاهير» بالساحل: يضم عادل إمام وصلاح عبد الله 

قال الفنان شريف منير، إنه أثناء طفولته كان يسافر إلى رأس البر، لأن وقتها لم يكن الساحل الشمالي أُنشئ بعد، لافتا إلى أن المصيف كان له طعم آخر، ولكن أيضا رأس البر حاليا متطورة في ظل التطور الذي يحدث في مصر، مؤكدا أنه سعيد لأنه بدأ بالمصيف في رأس البر حتى وصل إلى الساحل الشمالي الذي يعتبره مكانا ساحرا.

وأضاف «منير» خلال استضافته في برنامج «لايت شو» المذاع على قناة «الحياة» الفضائية، اليوم الخميس، أنه يحب البيت بكثرة، ويجلس فيه أغلب الوقت، مشيرا إلى أن الدنيا أصبحت زحمة، وهو لا يستطيع صد أي شخص يريد التقاط صورة معه، لذا يفضل أيضا الجلوس في البيت، مبينا أنه يقضي بعض أوقاته في الساحل، ويعود للعمل ثم يرجع مرة أخرى للساحل.

وتابع الفنان شريف منير: «في جروب بنتقابل في الساحل، بيضم مصطفى خاطر وعادل إمام ومحمد إمام وصلاح عبد الله وأحمد عز وبنكون على اتصال مع بعض وبنقضي فترة حلوة».

ولفت الفنان شريف منير، إلى أنه عند اختياره أي دور فني، يتخيل ردود أفعال الناس على الدور عند نزوله، مؤكدا أنه يحاول نقل شخصيات جديدة، وهو الأمر الذي ظهر في مسلسل «الزيبق» لأنه يعكس شخصية ضابط المخابرات: «ده من أحلى الأدوار اللي لعبتها في حياتي في دور العميد خالد صبري، وحبيته لأني تخيلت الشخصية اللي عمري ما شوفتها بتشتغل إزاي، وجاني تليفون من المختصين، وقالولي إنت عملت أحسن من اللي كنا عاوزين، واحتمال يكون في جزء ثاني من مسلسل الزيبق في رمضان الجاي».