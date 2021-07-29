عمر خورشيد للبنات: «صورك بالمايوه مكانها على البحر مش فيس بوك»

أثار الفنان الشاب عمر خورشيد جدلًا واسعًا خلال الساعات القليلة الماضية، بعد مطالبته الفتيات بالاحتفاظ بصورهم الشخصية، وعدم نشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

وكتب عمر خورشيد، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلًا: «تعالوا نتفق على حاجة.. فيديوهاتك وأنت بترقصي بالبيبي دول أو قميص النوم مكانها مش على إنستجرام.. الحاجات دي تقعدي بيها في البيت.. وكمان مش قدام أهلك علشان مش لطيف».

وتابع عمر خورشيد: «صورك بالمايوه مكانها على البحر فقط وللذكرى الجميلة.. مش ستوري على «فيس بوك»، إلا إذا كانت وظيفتك بتحتم عليكي تعملي فوتو سيشن كدا موديل مثلًا أو ملكة جمال أو فنانة».

وأضاف عمر خورشيد، قائلًا: «كم فيديوهات الرقص دي مش روشنة ولا كول ولا أوبن مايند.. مينفعش تنتشر على السوشيال ميديا، إلا إذا كان حضرتك رقاصة وده نوع من أنواع الدعاية لفنك.. لكن خلاف ذلك الاحترام حلو.. يا ريت تحتفظوا بصوركم و فيديوهاتكم الشخصية».

وكان الفنان عمر خورشيد استنكر انتقادات البعض بشأن المشهد الخاص بتقبيل الفنان عادل إمام لوالدته الفنانة علا رامي، في أحد مشاهد فيلم «حنفي الأبهة»، قائلًا: «مش ممكن تضايقني أو تكسرني».

ونشر عمر خورشيد، مؤخرًا، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، صورة المشهد، مُعلقًا عليها بقوله: «هو الناس بتتعامل معايا ليه إن صورة زي دي ممكن تذلني أو تكسرني.. فيلم حنفي الأبهة إنتاج 1991 وجرى عرضه بنفس السنة.. شكرًا يا والدتي يا حبيبتي إنك ربتيني وكبرتيني وخلتيني الإنسان اللي أنا عليه دلوقتي».

وأضاف عمر خورشيد، قائلًا: «مفيش أي حاجة عملتها أو هتعمليها في حياتك ممكن تضايقني أو تكسرني.. بحبك أوي وربنا يحفظك ليا ويحفظك لجمهورك اللى بيحبك وتقدمى لهم فن أفضل وأعظم دايمًا».