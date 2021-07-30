إيرادات فيلم ديدو.. 544 جنيها خلال الساعات الماضية

بلغت إيرادات فيلم ديدو خلال الساعات القليلة الماضية، 544 جنيهًا، ليحتل بها المركز الأخير، ضمن حصيلة كل الأفلام المصرية المعروضة حاليًا في دور العرض.

إيرادات فيلم ديدو هي الأقل، نظرا لكون الفيلم هو أول الأفلام التي عُرضت في دور العرض، تحديدًا منذ عيد الفطر المبارك، ومازال مستمرًا حتى الآن وفي منافسة مع باقي الأفلام، منها العارف والبعض يذهب للمأذون مرتين وماما حامل وأحمد نوتردام ومش أنا.

إيرادات فيلم ديدو تضعه في المركز الأخير

كان فيلم ديدو تصدر قوائم الإيرادات في الأسابيع الأولى من شهر مايو الماضي، عقب طرحه ولكنها تراجعت الآن لصالح فيلم العارف لأحمد عز، وفيلم كريم عبد العزيز البعض لا يذهب للمأذون مرتين.

إيرادات فيلم ديدو حسب التقرير الصادر عن «دولار فيلم» للتوزيع، جاءت به في المركز الأخير خلال الساعات الماضية، وتصدر «العارف ومش أنا» القائمة بمليوني جنيه، ولم يحقق فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» سوى 621 ألف جنيه، وفي المركز الثالث جاء فيلم «مش أنا» 424 ألف جنيه.

إيرادات فيلم ديدو لم تصل لألف جنيه

ويستمر فيلم «أحمد نوتردام» للفنان رامز جلال وغادة عادل في سباق الإيرادات منذ طرحه في دور العرض السينمائي خلال موسم عيد الفطر السابق، وحقق حتى أمس ما يقارب 10 آلاف جنيه.

ومن المقرر أن تشهد دور العرض خلال الأيام المقبلة، عددًا جديدًا من الأفلام، أبرزها فيلم الأنس والنمس الذي يقوم ببطولته الفنان محمد هنيدي في أول بطولة له مع الفنانة منة شلبي وفيلم «موسى» للمخرج بيتر ميمي، يوم 11 أغسطس المقبل، وهو أول فيلم عن «روبوت» في الوطن العربي، ويعتبر من التجارب المختلفة تماما على السينما المصرية.