ختام فعاليات دورة المهارات الإعلامية لأئمة الأوقاف بآداب عين شمس

اختتمت فعاليات دورة المهارات الإعلامية، التي عقدت بكلية الآداب بجامعة عين شمس لأئمة الأوقاف، أعمالها اليوم، بحفل تكريم للأئمة، وتضمن عددا من الفقرات، منها تلاوة القرآن الكريم والشعر والإنشاد في حب رسول الله، وسلم الدكتور مصطفى مرتضى، عميد الكلية، والدكتورة رشا الديدي، وكيلة الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، شهادات التقدير للأئمة المشهود لهم بالالتزام طوال أيام الدورة التدريبية وفق التقييم المعد من جانب المحاضرين.

وجاء على رأس المكرمين، الدكتور محمود الفخراني، مساعد وزير الأوقاف لشؤون التدريب، تتويجا لجهوده في تفعيل البنود المتعلقة بالتدريب الدعوى في بروتوكول التعاون بين الوزارة والجامعة.

وأجمع الحضور على تقديم الشكر والثناء إلى إدارة الكلية التي أحسنت استقبالهم وضيافتهم طوال الفعالية.

أقيمت الدورة على مدار ثلاثة أيام تحت رعاية الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور هشام تمراز، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، تحت إشراف الدكتور مصطفى مرتضى، عميد كلية الآداب، والدكتورة رشا الديدي، وكيلة الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والإشراف العلمي للأستاذة الدكتورة هبة شاهين، رئيسة قسم الإعلام والمشرفة على إنشاء كلية الإعلام الرقمي.

وتضمنت محاضرات اليوم الأول محاضرة للدكتورة هبة شاهين، حول تأثير الإعلام التقليدي والحديث على الرأي العام، والمحاضرة الثانية للدكتورة شيماء عزالدين بعنوان «البروتوكول والمراسم».

جدير بالذكر أن اليوم الثاني للدورة تلقى فيه الأئمة محاضرات، بعنوان «فنون الإلقاء والتأثير في الجمهور ومهارات التواصل اللفظي وغير اللفظي» للدكتورة سمر صبري، والدكتورة مي حمزة، والدكتورة راللا عبد الوهاب، أما اليوم الثالث، فتضمن محاضرات حول «التخطيط للحملات الإعلامية وكيفية الإدارة الإعلامية للأزمات» للدكتورة ندا منير، والدكتورة أسماء عبد الشافي.