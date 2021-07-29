كل ما تريد معرفته عن اختبارات القدرات 2021: الأوراق المطلوبة والرسوم

تستعد الجامعات الحكومية لاختبارات القدرات 2021، على أن تبدأ الكليات السبت 7 أغسطس، في استقبال الطلاب لإجراء اختبارات القدرات 2021 للكليات التي يشترط الالتحاق بها اجتياز اختبارات القدرات وفقاً للجداول الزمنية المقررة لها، مع ضرورة الالتزام بتنفيذ توصيات الأعلى للجامعات من شأنها مواجهة فيروس كورونا «كوفيد19» داخل المقرات.

وفي النقاط التالية تستعرض«االوطن» أبرز المعلومات عن اختبارات القدرات 2021:

أبرز المعلومات عن اختبارات القدرات 2021

-انطلاق اختبارات القدرات عقب الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة مباشرة خلال 72 ساعة.

- فتح التسجيل لاختبارات القدرات إلكترونيًا عن طريق www.tansik.egypt.gov

-الاختبارات تبدأ يوم السبت 7 أغسطس حتى الخميس 19 أغسطس من ذات الشهر.

الكليات التي يشترط لها اختبارات القدرات 2021

- كليات الإعلام .

- كليات الفنون التطبيقية

- كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان.

- كليات الفنون الجميلة.

- كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان.

- كلية التربية الفنية جامعة المنيا.

- كليات التربية الرياضية.

- شعبتي التربية الفنية الموسيقية بكليات التربية النوعية

- شعبة المسرح بكلية التربية النوعية

- الكليات التابعة للجامعات التكنولوجية

- كليات السياحة والفنادق.

- كليات التمريض والمعاهد الفنية للتمريض.

- 450 رسوم سداد المصروفات لقدرات كل كلية.

- تلتزم الكليات المخصص لها اختبارات القدرات 2021 بعقد الامتحانات في المواعيد المحددة.

الأوراق المطلوبة لاختبارات القدرات

- رقم جلوس الطالب في الثانوية العامة.

- صورة من كل رقم جلوس اختبار قدرات التي يرغب في ادائها.

- عدد صورة شخصية لكل اختبار.

-عدد صورتين شخصية لاختبارات قدرات التربية الرياضية.