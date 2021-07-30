نتائج مسابقة «إبداع 9» للجامعات: أكاديمية الفنون تحصد درع التميز
كتب:
ماهر هنداوي
11:57 ص | الجمعة 30 يوليو 2021
مهرجان إبداع في وزارة الشباب والرياضة
أعلنت وزارة الشباب والرياضة، نتائج مسابقات مهرجان «إبداع»، الموسم التاسع 2021، في مجالات الفنون والابتكارات العلمية، والذي يُقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بجوائز قيمتها الإجمالية 5 ملايين جنيه.
وجاءت الجوائز على النحو التالي:
- فوز أكاديمية الفنون بجائزة درع التميز، وقيمتها 140 ألف جنيه وتسلمته نيابة عن الأكاديمية الدكتورة غادة غبارة رئيس الاكاديمية.
- فوز أكاديمية الفنون، بالمركز الأول في مجال الغناء الجماعي، دورة الموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب، وجائزة قدرها 105 آلاف جنيه.
- فوز الطالب محمد محمود حزين من جامعة دمنهور، بجائزة المركز الأول في الغناء الفردي، وقدرها 5 آلاف جنيه.
- فوز جامعة عين شمس بجائزة العزف الجماعي غير المتخصص، وقيمتها 95 ألف جنيه.
- فوز الطالب أحمد عبدالرحمن دياب، في محال العزف الفردي غير المتخصص، جامعة قناة السويس، وجائزة قدرها 20 ألف جنيه.
- فوز أكاديمية الفنون بجائزة العزف الجماعي المتخصص، وجائزة قدرها 95 ألف جنيه.
- فوز الطالب كيرلس سامي كامل، بجائزة العزف الفردي المتخصص وقدرها 20 ألف جنيه.
- فوز جامعة دمنهور بجائزة الإنشاد الديني الجماعي، دورة المطرب الراحل محمد الكحلاوي، وقدرها 35 ألف جنيه.
- فوز أكاديمية الفنون، بجائزة الترانيم الجماعي وقدرها 35 ألف جنيه.
- فوز جامعة الأزهر بالدوري الثقافي للجامعات، وجائزة قدرها 30 ألف جنيه.
- فوز جامعة المنوفية بجائزة المبادرات الجماعية، وقدرها 25 ألف جنيه.
- فوز فريق جامعة الإسكندرية بجائزة ريادة الأعمال، وقدرها 40 ألف جنيه.
- فوز الطالب محمد محمود كامل بجائزة الطالب المثالي، وقدرها 20 ألف جنيه.
- فوز الطالب عمر أحمد جلال بجائزة الأفلام القصيرة المتخصصة، من أكاديمية الفنون والطالب احمد نور الدين عبدالسلام، بجائزة الافلام القصيرة غير المتخصصة، وقيمة كل منهما 20 ألف جنيه.
- فوز الطالب عبدالرحمن صبري إبراهيم، من جامعة الأزهر بجائزة المراسل المتخصص، ومروة سرساوي محمد المراسل غير المتخصص ، من جامعة الازهر ، وكل منهما 20الف جنيه.
- فوز الطالب عبد الرحمن شرقاوي من جامعة القاهرة، بجائزة السيناريو والحوار، وجائزة قدرها 20 ألف جنيه.
- فوز الطالب عوض إبراهيم عوض، من جامعة المنصورة في التأليف المسرحي، وجائزة قدرها 20 ألف جنيه.
- فوز الطالب مينا مجدي مبارك، من جامعة القاهرة بجائزة القصة القصيرة، وقدرها 20 ألف جنيه.
- فوز الطالب أحمد حسن إبراهيم من جامعة قناة السويس بجائزة شعر الفصحى، وقدرها 20 ألف جنيه.
- فوز الطالب أمير خالد عبدالمجيد من جامعة عين شمس، بجائزة شعر العامبة وقدرها، 20 ألف جنيه.
- فوز أحمد طارق عبدالمقصود من جامعة الزقازيق، بجائزة الإنشاد الديني الفردي وقيمتها 20 ألف جنيه.
- فوز الطالب أبانوب ملاك شخلول من المعهد العالي للحاسب ونظم المعلومات بجائزة الترانيم، وقدرها 20 ألف جنيه.